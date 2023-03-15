¿Chucky Lozano va de titular? Napoli vs Frankfurt posibles alineaciones | Champions League

Napoli ganó 2-0 en Alemania con un brillante actuación de Hirving Chucky Lozano, por lo que el equipo de la Serie A, encaminó de manera importante su participación en los Cuartos de Final de la Champions League.

Napoli mantiene una racha invicta en sus últimos 11 partidos en casa en la Champions League (8V 3E), ganando los tres en lo que va de temporada. Ha marcado al menos tres goles en cada victoria esta temporada - el único equipo italiano que ha ganado cuatro partidos consecutivos en casa marcando tres o más goles en cada uno fue la Roma entre abril y octubre de 2018.

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Hirving Lozano se perdió el partido de la Serie A frente Atalanta debido a una molestia muscular, sin embargo, el futbolista mexicano estará listo y disponible para enfrentar el partido ante Frankfurt en la vuelta de los Octavos de Final.

Posibles alineaciones

Napoli

A. Meret

Giovanni Di Lorenzo

Kim Min-Jae

A. Rrahmani

M. Olivera

S. Lobotka

P. Zielinski

A. Anguissa

Hirving Lozano

Victor Osimhen

Kvicha Kvartskhelia

Frankfurt

Kevin Trapp

Lucas Melo

K. Jakic

E. Ndicka

Aurelio Buta

D. Kamada

D. Sow

P. Max

J. Lindstrom

Mario Gotze

R. Borré

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Napoli ha ganado sus dos últimos encuentros con equipos alemanes en todas las competiciones europeas, el equipo de Hirving Lozano ha marcado 22 goles en la UEFA Champions League esta temporada. La última vez que un equipo italiano anotó más en una sola campaña (excluyendo los goles en victorias otorgadas, como el Milan en 2004-05) fue en 2002-03, con Juventus anotando 30 y el Inter de Milán con 26.