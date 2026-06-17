México ya le ha ganado a Corea del Sur y estos datos motivan a la afición en el Mundial 2026

La Selección de México finalizó sus últimos entrenamientos antes de emprender su viaje a Guadalajara. Los pupilos de Javier Aguirre enfrentarán a la Selección de Corea del Sur en la segunda fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que las expectativas que han generado las dos selecciones nos regalan datos sumamente interesantes.

El último enfrentamiento en un evento internacional que se ha dado entre México y Corea del Sur data del 2021. El equipo dirigido por Jaime Lozano logró imponerse en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos en Tokio por un contundente 6 a 3, contando con algunos jugadores que probablemente estarán presentes para este nuevo encuentro.

during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021. <br><br> durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.|Jorge Martinez/MEXSPORT

Qué jugadores de México que vencieron a Corea del Sur en Tokio 2020 se encuentran actualmente en la Selección

Hay seis jugadores del once titular que Jaime Lozano mandó en el 2021 que terminaron por ser convocados en la presente cita mundialista; Alexis Vega, César Montes, Luis Romo, Johan Vásquez, Guillermo Ochoa y Jorge Sánchez. Roberto Alvarado sería el único jugador suplente de aquel partido ante Corea del Sur que terminó por ser convocado a la cita mundialista, curiosamente siendo uno de los titulares indiscutibles bajo el mando de Javier Aguirre.

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Por el otro lado de la moneda, en Corea del Sur contó con un mayor filtro de jugadores a comparación con la Selección Mexicana, ya que de aquella base de Tokio 2020, solo 4 jugadores lograron llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Corea del Sur buscará sumar su segunda victoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante México|Carlos Zepeda

Dentro de la lista de convocados podemos destacar la presencia de Seol Young-woo, el cual fue el único jugador de aquel partido ante México en Tokio 2020 que arrancó de titular en el debut mundialista ante Chequia.

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