AUTOMOVILISMO
La razón por la que Nascar Cup Series no correrá en México en 2026

Una de las series más importantes del automovilismo mundial estará ausente en México el próximo año 2026, debido a esta razón. Aquí todos los detalles

Peter Casey/USA TODAY Sports
Feb 17, 2020; Daytona Beach, Florida, USA; NASCAR Cup Series driver Ryan Newman (6) wrecks during the Daytona 500 at Daytona International Speedway. Mandatory Credit: Peter Casey-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY
Mauricio Gutiérrez
AUTOMOVILISMO
La visita de la Nascar Cup Series en la Ciudad de México dejó muy buen sabor de boca este año; sin embargo en 2026 la capital del país estará ausente en el calendario de una de las series más competitivas en el mundo del automovilismo.

El piloto mexicano, Daniel Suárez habló sobre lo que significa correr en México en esta serie, tal cual como lo vivió este 2025 por primera vez en su carrera.

"La carrera de la Ciudad de México yo creo que fue la carrera más más importante de mi vida, una carrera que una semana y un fin de semana que nunca vuelve, gracias a ustedes que fueron parte de este fin de semana y les quiero agradecer por eso un fin de semana muy muy especial para mí y y mucha gente se quedó con un sabor de boca muy muy muy bueno", comentó Dani Suárez.

Luis “Pantera” Nery vs Sathaporn Saart | Pelea Completa| Box Azteca

2026 no, pero ¿2027?

Por otro lado el mismo piloto mexicano confesó la razón por la que la Serie no vendrá a suelo azteca en 2026 y que las platicas para volver en 2027 están latentes.

"Yo sé que hay muchas pláticas y muchas conversaciones para regresar para el 2027 ojalá que así sea yo creo que si no había sido por el por el mundial yo creo que estaríamos ahí el próximo año, pero bueno vamos a ver porque el tiempo dirá pero pero sí definitivamente mi sueño sería regresar a la Ciudad de México hoy y poder pelear por la victoria una vez más" finalizó Dani Suárez.

Canelo Álvarez: De vender paletas a campeón mundial

Mauricio Gutiérrez

Autor / Redactor

Mauricio Gutiérrez

