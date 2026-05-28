NBA: ¿A qué hora es la Final de Conferencia HOY jueves 28 de mayo?
La final de Conferencia de la NBA finalmente ha llegado. Por tal motivo, aquí conocerás a qué hora y en qué estadio se disputará el partido de hoy.
La NBA está en el mejor momento de la temporada y se dice lista para el partido decisivo para conocer al auténtico campeón de la campaña 2026. Sin embargo, previo a ello se llevará a cabo la Final de Conferencia, misma que se programó para hoy jueves 28 de mayo.
Los playoffs de la NBA
Será durante este día que se realice el juego entre los Spurs y los Thunder, una serie que ha sorprendido por lo pareja que ha sido y que, en esencia, ha generado mucho espectáculo en el campo para quienes aman la NBA. Por tal motivo, es preciso que conozcas toda la información al respecto.
¿Cómo llegan los Spurs y los Thunder a esta Final de Conferencia NBA?
Previo al inicio de esta serie final de Conferencia, era una realidad que los Oklahoma City Thunder partían como favoritos gracias al nivel que habían demostrado en las instancias pasadas, así como el impacto significativo e individual de algunos de sus jugadores más técnicos.
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Game 6 back at our place on Thursday!@FrostBank | #PorVida pic.twitter.com/yKhF2g3a6I— San Antonio Spurs (@spurs) May 27, 2026
No obstante, es una realidad que la serie ha estado más pareja de lo que se esperaba, pues fue San Antonio quien se quedó con el primer juego de la serie para, posteriormente, empatar a dos la final luego de que Oklahoma se quedara con el triunfo en los dos juegos posteriores.
Ante ello, y a diferencia de lo que ocurre con la otra final que terminó en cuatro juegos, esta se verá obligada a terminar con más partidos debido a la paridad de ambas instituciones, lo cual habla del nivel que la NBA ha tenido a lo largo de la temporada 2026.
¿Cuándo y a qué hora es la final de Conferencia de la NBA?
- San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder | Juego 6 | Jueves 28 de mayo | AT&T Center de San Antonio | 6:30 de la tarde, tiempo centro de México.