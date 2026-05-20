Final de Conferencia NBA: ¿A qué hora es el juego de HOY miércoles 20 de mayo?

La NBA presentará, durante este miércoles 20 de mayo, el primer juego correspondiente a la Final de la Conferencia Oeste, por lo que es preciso que conozcas todo lo que debes saber al respecto. ¿Qué escuadras se enfrentan, quién parte como favorita y por qué?

Los playoffs de la NBA

Después de una etapa de eliminatorias que tuvo tintes espectaculares, ahora la NBA está lista para conocer a los campeones principales de la máxima categoría del baloncesto profesional. Es así como en la Conferencia Oeste se presenta un juego que medirá a las dos mejores escuadras de esta zona.

¿A qué hora es la Final de Conferencia Oeste de la NBA hoy?

Luego de lo ocurrido el día de ayer con el duelo entre Cleveland y Knicks, ahora la NBA está lista para el juego 1 de la Final de Conferencia Oeste. La misma contará con la presencia de los Thunders de Oklahoma City, los cuales se medirán a los Spurs de San Antonio.

Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs | Juego 2 | 18:30 horas | Paycom Center de Oklahoma.

Back at it Wednesday for Game 2 pic.twitter.com/jixr1sW7zI — OKC THUNDER (@okcthunder) May 19, 2026

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¿Por qué Oklahoma parte como favorito en esta final de la NBA?

Si bien los Spurs son un equipo histórico dentro de la NBA, la realidad es que los Thunder llegan a esta Final de Conferencia como los principales favoritos a conquistarla. De hecho, expertos en la materia sugieren que son los candidatos a ser los campeones de la temporada 2026.

Cabe mencionar que Oklahoma llega a esta Final de Conferencia luego de derrotar sin mayores complicaciones a los Lakers de Los Ángeles. San Antonio, por su parte, llegó hasta las últimas instancias para derrotar a los Timberwolves, por lo que arribarán a esta serie con más cansancio en relación a su rival.