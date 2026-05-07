Semifinales de Conferencia NBA: ¿Qué partidos se disputan HOY jueves 7 de mayo?

¡La mejor etapa del año finalmente ha comenzado! Los amantes del baloncesto profesional, en México y el resto del mundo, se dicen listos para disfrutar de una nueva jornada dentro de la NBA, motivo por el cual aquí conocerás los horarios de las semifinales de Conferencia pactados para hoy.

Los playoffs de la NBA

Será durante este jueves 7 de mayo cuando un total de cuatro escuadras se enfrenten en dos compromisos a fin de demostrar su supremacía en el partido 2 de la serie. Dicho lo anterior, en Azteca Deportes te brindamos detalles respecto al horario y el estadio en donde se llevarán a cabo estos juegos de la NBA.

¿Dónde y a qué hora serán las semifinales de Conferencia de la NBA?

Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers | Little Caesars Arena de Detroit | 5 de la tarde.

Oklahoma City Thunder vs | Los Ángeles Lakers | Paycom Center de Oklahoma | 7:30 de la noche.

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¿Qué equipos parten como favoritos en estas series de la NBA?

Más allá de lo ocurrido en el partido uno entre estas escuadras, llevado a cabo el pasado martes 5 de mayo, la realidad es que expertos en la materia consideran que hay claros favoritos para acceder a la final de Conferencia de la NBA, pactada para inicios del próximo mes.

Posiblemente la llave más “pareja” es la que enfrentará a los Cavaliers y a los Pistons, esto debido a que ambas escuadras llegan a esta fase tras superar a sus respectivos rivales por 4-3. No obstante, es Cleveland quien es el favorito para distintos amantes de este deporte.

En la otra serie, sin embargo, son los Thunder de Oklahoma quienes parten como el equipo a vencer luego de superar la ronda pasada sin problemas al vencer a su rival por 4-0, por lo que buscarán repetir la hazaña frente a unos Lakers que llegan tras un 4-2 ante los Rockets.