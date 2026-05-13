NBA: ¿A qué hora y en dónde serán las semifinales de Conferencia HOY miércoles 13 de mayo?

Estamos a tan solo unos días para que llegue la mejor etapa de la temporada en la máxima categoría del baloncesto profesional y, poco a poco, se comienzan a vislumbrar a las escuadras más poderosas del torneo. Ante ello, no está de más conocer qué presentará la NBA este día.

Los playoffs de la NBA

Será durante hoy miércoles 13 de mayo que la NBA presente las semifinales de Conferencia. En síntesis, se tenían programados dos juegos para este día; sin embargo, el poderío de los Thunder ha hecho que solo exista un juego luego de que el equipo vapuleara a los Lakers.

¿Qué juego presenta la NBA hoy miércoles 13 de mayo?

Los Lakers y los Thunder se habrían enfrentado este día como parte de la serie de semifinales de Conferencia de la NBA; sin embargo, tras la victoria de Oklahoma por 115-110, la serie terminó en un abrumador 4-0. Ante ello, hoy solamente habrá un juego correspondiente a esta fase.

Es así como los Detroit Pistons y los Cleveland Cavaliers se verán las caras en el Juego 5 entre ambas escuadras. Los Pistons parten como favoritos a sumar un triunfo en el juego de hoy, mismo que se llevará a cabo en el Little Caesars Arena en punto de las 6 de la tarde, tiempo centro de México.

Te puede interesar: Este es el jugador que podría salir del América tras 150 partidos

Te puede interesar: Marruecos y la vez que destrozó a su rival por 13-1

¿Por qué Oklahoma parte como favorito a ganar la NBA 2026?

El inmenso poderío de los Oklahoma Thunder, así como la forma en cómo derrotaron sin demasiados problemas a los Lakers, hacen que el equipo sea considerado el máximo candidato a quedarse con el campeonato en esta temporada 2026 de la NBA.

Oklahoma cuenta con un poderío ofensivo sobrenatural que lo ha hecho destacar por encima de los demás rivales y, además, tiene un aparato defensivo lo suficientemente estable, motivo por el cual se espera que pueda disputar la gran final a inicios del próximo mes en los Estados Unidos.