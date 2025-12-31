Kylian Mbappé, lesionado y será baja tres semanas con el Real Madrid, perdiéndose la Supercopa de España

El delantero francés Kylian Mbappé es baja del Real Madrid, presuntamente por tres semanas, dejando al equipo blanco cuando estará enfrentando juegos importantes en el arranque de año 2026 y todo a causa de un esguince de rodilla izquierda.

Te podría interesar: Roberto Carlos, operado de urgencia del corazón en Brasil

Mbappé acarreaba molestias en esa pierna y ahora al ser revisado por el equipo médico merengue, se encontró el esguince que aparta a la estrella del equipo. El diario deportivo francés L'Equipe, acota que el seleccionado nacional sentía problemas en esa rodilla y que al momento de arrancar sus carreras sentía algunos problemas, todo esto durante esta campaña.

Te podría interesar: La lista de fallecidos en el mundo del deporte en el año 2025

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 31, 2025

El comunicado OFICIAL del Real Madrid sobre la lesión de Kylian Mbappé

En la parte OFICIAL, el equipo Real Madrid indicó que tras pruebas realizadas este 31 de diciembre, se tuvo el diagnóstico del esguince de rodilla en Mbappé y no abunda sobre el tiempo de recuperación.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución", explica en su breve comunicado.

Los partidos que se perderá Mbappé por su lesión de rodilla

Mbappé así, seguramente no estará en el partido del Real Madrid ante el Betis de este 4 de enero en casa, pero preocupa aún más su ausencia en la Supercopa de España que se celebrará en Arabia Saudita, en donde la llave del equipo blanco es ante el Atlético de Madrid el 8 de enero; un día antes Barcelona se mide en contra del Athletic Club.

La Final de los equipos ganadores sucederá el domingo 11 de enero también en Arabia, por lo que eventualmente podría haber una Final de Supercopa con Clásico Español y donde Mbappé no estará.