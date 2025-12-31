Kylian Mbappé, lesionado y será baja tres semanas con el Real Madrid, perdiéndose la Supercopa de España
El Real Madrid ha confirmado que su jugador estrella Kylian Mbappé tiene una lesión por la que estará fuera de actividad y con seguimiento de su evolución.
El delantero francés Kylian Mbappé es baja del Real Madrid, presuntamente por tres semanas, dejando al equipo blanco cuando estará enfrentando juegos importantes en el arranque de año 2026 y todo a causa de un esguince de rodilla izquierda.
Mbappé acarreaba molestias en esa pierna y ahora al ser revisado por el equipo médico merengue, se encontró el esguince que aparta a la estrella del equipo. El diario deportivo francés L'Equipe, acota que el seleccionado nacional sentía problemas en esa rodilla y que al momento de arrancar sus carreras sentía algunos problemas, todo esto durante esta campaña.
El comunicado OFICIAL del Real Madrid sobre la lesión de Kylian Mbappé
En la parte OFICIAL, el equipo Real Madrid indicó que tras pruebas realizadas este 31 de diciembre, se tuvo el diagnóstico del esguince de rodilla en Mbappé y no abunda sobre el tiempo de recuperación.
"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución", explica en su breve comunicado.
Los partidos que se perderá Mbappé por su lesión de rodilla
Mbappé así, seguramente no estará en el partido del Real Madrid ante el Betis de este 4 de enero en casa, pero preocupa aún más su ausencia en la Supercopa de España que se celebrará en Arabia Saudita, en donde la llave del equipo blanco es ante el Atlético de Madrid el 8 de enero; un día antes Barcelona se mide en contra del Athletic Club.
La Final de los equipos ganadores sucederá el domingo 11 de enero también en Arabia, por lo que eventualmente podría haber una Final de Supercopa con Clásico Español y donde Mbappé no estará.