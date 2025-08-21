Necaxa cumple 102 años: así es como se llamaba el equipo antes de 1923 y pocos lo saben

Necaxa se formó como club el 21 de agosto de 1923 y desde entonces se ha consagrado como uno de los clubes más históricos del futbol mexicano, pese a sufrir 2 descensos a lo largo de su historia. Pero lo que pocos saben es que el equipo tenía otro nombre, pues surgió de la fusión de 2 conjuntos: Tranvías y Luz y Fuerza. Así celebraron los Rayos su centenario .

Tranvías y Luz y Fuerza eran los nombres del Necaxa antes de que se conformara el equipo que tomó el mote de Los Electricistas, ya que la mayoría de los jugadores trabajaban por las mañanas en una compañía de energía. Su éxito fue tal que en 3 años conquistaron 2 Copas México. Conoce más a fondo sobre los títulos que han ganado los Rayos .

Necaxa Necaxa se llamaba Tranvías y Luz y Fuerza antes de 1923, cuando nació oficialmente el club

En la década de los 30´s se ganaron el mote de Los Hermanos, gracias a su futbol vistoso y buen compañerismo que rindió frutos al ganar 3 títulos de liga en las temporadas 1934-1935, 1936-1937 y 1937-1938, lo que los convirtió también en el Campeonísimo, nombre que adoptaron del comentarista Francisco Martínez de la Vega.

TE PUEDE INTERESAR:



El nombre que adoptó Necaxa en la década de los 70´s

En la época del futbol profesional, como se conoce ahora, Necaxa tuvo un cambio de nombre que pocos recuerdan, pues en 1966 el equipo fue vendido por problemas económicos del dueño, Miguel Ramírez Vázquez. Por ello, un grupo de españoles adquirió el equipo que a la postre lo renombrarían Atlético Español para la Temporada 1971-1972.

Llegamos a los 102 años en una historia que sigue y seguirá escribiendo capítulos... Gracias a todos los que han sido parte de esta pasión y orgullo necaxista... Hoy y siempre: ¡Fuerza Rayos! ⚡ pic.twitter.com/QrkBBtriEq — Club Necaxa (@ClubNecaxa) August 21, 2025

Necaxa jugó como Atlético Español por más de 10 años, hasta que en 1982 regresó al nombre de siempre, pero ahora con el mote de los Rayos, que en los 90´s se consagraron como el equipo de la década por su futbol vistoso y por ganar 3 campeonatos de liga, aunque pudieron ser más, de no haber perdido finales.

¿Cuál es el significado del nombre de Necaxa?

De acuerdo con el sitio web del Necaxa, el club fue nombrado como la presa que se ubica en el estado de Puebla, ya que en aquel tiempo la liga no permitía nombres particulares. Por lo anterior, decidieron adoptarlo, pese a que el equipo nació en la Ciudad de México (CDMX).