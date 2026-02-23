Dan a conocer el motivo real por el cual Necaxa-Querétaro fue suspendido

El partido entre el Necaxa y el Querétaro, correspondiente a la Jornada 10 de la Liga BBVA MX Femenil y disputado en el estadio Victoria de Aguascalientes, fue detenido durante varios minutos.

Inicialmente, se manejó que la determinación se tomó a partir de detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del recinto; sin embargo, las autoridades de la región han emitido un comunicado para explicar la situación con detalle.

Confuso episodio, aclarado por las autoridades

A continuación, el comunicado.

“La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informa que el encuentro entre Necaxa y Querétaro, correspondiente a la Liga MX Femenil, se desarrolló con normalidad. Se descarta que se hayan registrado detonaciones de arma de fuego al interior o en las inmediaciones del estadio. Cabe precisar que, minutos después de iniciado el segundo tiempo, se percibieron sonidos provenientes de escapes modificados de vehículos de colección que participaban en una exhibición en el exterior del inmueble, lo que generó confusión entre algunos asistentes.

En consecuencia, se confirma que no existió alteración alguna ni uso de artefactos que pusieran en riesgo el desarrollo del encuentro, por lo que la situación se mantuvo sin novedad.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado permanece atenta al desarrollo de las actividades en todo el territorio estatal, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y fortalecer el Plan Estratégico de Seguridad y Justicia Blindaje Aguascalientes”, concluye.

