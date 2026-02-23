Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 10 del Clausura 2026

Concluyó una nueva jornada de la Liga BBVA MX Femenil y las Rayadas de Monterrey se mantienen como las líderes de la tabla general del torneo Clausura 2026 gracias a su racha de ocho victorias y dos empates, un invicto que solo comparten con el Club América, como los únicos dos equipos que no han perdido en lo que va de la campaña.

Así va la tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Una jornada atípica la de este fin de semana en la Liga BBVA MX Femenil y en el futbol mexicano en general, tras la suspensión de varios partidos por la ola de violencia que se vivió en el occidente del país.

La Liga Femenil se vio afectada con la suspensión del Clásico Nacional entre Chivas y América programado para disputarse este domingo 22 de febrero, pro que ahora será reagendado para una fecha y hora aun por confirmar.

Las Rayadas concretaron su octava victoria del torneo tras vencer por goleada de 6-0 al Atlético de San Luis, mientras que el Pachuca se mantiene segundo al vencer al Club León.

A pesar de no haber jugado este fin de semana, las Chivas se mantienen en el tercer lugar general, pero muy cerca les sigue la pista el Toluca y el Club América.

Crédito: Mexsport

Tabla General de la Liga BBVA MX Femenil

Rayadas - 26 puntos Pachuca - 23 puntos Chivas - 22 puntos Toluca - 22 puntos América - 21 puntos Tigres - 21 puntos Pumas - 17 puntos Cruz Azul - 15 puntos Tijuana - 15 puntos Juárez - 15 puntos Mazatlán - 15 puntos León - 12 puntos Puebla - 6 puntos Santos Laguna - 5 puntos Atlas - 5 puntos Atlético de San Luis - 5 puntos Necaxa - 3 puntos Querétaro - 1 punto

