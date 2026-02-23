Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 10 del Clausura 2026
Charlyn Corral no volvió a tener actividad y Le Sommer la alcanzó este fin de semana en la cima de la Liga BBVA MX Femenil
Por segunda jornada consecutiva, Charlyn Corral no tuvo actividad con el Pachuca en el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y la francesa Eugenie Le Sommer ya la alcanzó como líder de la tabla de goleo del campeonato luego de 10 fechas disputadas.
Te puede interesar: Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 10 del Clausura 2026
RESUMEN: Necaxa vs Toluca | J7 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes
Charlyn Corral y Eugenie Le Sommer se disputan la cima
Eugenie Le Sommer aprovechó la baja de Charlyn Corral para convertir el gol en la victoria del Toluca sobre el Santos Laguna y con ello sumar tres puntos de vital importancia en la tabla general, pero también para alcanzar a la mexicana en el liderato de goleo individual.
Pero no solo Le Sommer igualó a Corral en el liderato, sino que también lo hizo Diana Ordoñez de Tigres quien convirtió en la goleada de Tigres sobre Pumas, apretando la lucha por el campeonato de goleo individual.
Un poco más abajo y empatadas con ocho tantos se encuentran Nina Nicosia de Pachuca y Lucía García de Rayadas, mientras que Angelina Hix de Pumas se quedó con seis tantos esta jornada al no poder convertir frente a las Amazonas.
Cabe recordar que Charlyn Corral no tuvo participación debido a una suspensión tras jalarle el cabello a Farlyn Caicedo y podrá estar de vuelta para competir en la siguiente jornada cuando el Pachuca se enfrente a Tijuana
Tabla de goleo individual del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
- Charlyn Corral | Pachuca - 10 goles
- Eugenie Le Sommer | Toluca - 10 goles
- Diana Ordóñez | Tigres - 10 goles
- Lucía García | Rayadas - 8 goles
- Nina Nicosia | Pachuca - 8 goles
- Angelina Hix | Pumas - 6 goles
- Brukenroad | Rayadas - 5 goles
- Scarlett Camberos | América - 5 goles
- Brenda Ceren| Atlas - 5 goles
- Irene Guerrero | América - 5 goles
- Jheniffer | Tigres - 5 goles
Te puede interesar: Faltan 13 jornadas por disputarse y este equipo ya consumó el descenso más humillante de la historia