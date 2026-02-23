Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 10 del Clausura 2026

Por segunda jornada consecutiva, Charlyn Corral no tuvo actividad con el Pachuca en el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y la francesa Eugenie Le Sommer ya la alcanzó como líder de la tabla de goleo del campeonato luego de 10 fechas disputadas.

Charlyn Corral y Eugenie Le Sommer se disputan la cima

Eugenie Le Sommer aprovechó la baja de Charlyn Corral para convertir el gol en la victoria del Toluca sobre el Santos Laguna y con ello sumar tres puntos de vital importancia en la tabla general, pero también para alcanzar a la mexicana en el liderato de goleo individual.

Pero no solo Le Sommer igualó a Corral en el liderato, sino que también lo hizo Diana Ordoñez de Tigres quien convirtió en la goleada de Tigres sobre Pumas, apretando la lucha por el campeonato de goleo individual.

Un poco más abajo y empatadas con ocho tantos se encuentran Nina Nicosia de Pachuca y Lucía García de Rayadas, mientras que Angelina Hix de Pumas se quedó con seis tantos esta jornada al no poder convertir frente a las Amazonas.

Diana Ordonez celebrates her goal 0-2 of Tigres during the 10th round match between Pumas UNAM and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on February 20, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

Cabe recordar que Charlyn Corral no tuvo participación debido a una suspensión tras jalarle el cabello a Farlyn Caicedo y podrá estar de vuelta para competir en la siguiente jornada cuando el Pachuca se enfrente a Tijuana

Tabla de goleo individual del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Charlyn Corral | Pachuca - 10 goles

Eugenie Le Sommer | Toluca - 10 goles

Diana Ordóñez | Tigres - 10 goles

Lucía García | Rayadas - 8 goles

Nina Nicosia | Pachuca - 8 goles

Angelina Hix | Pumas - 6 goles

Brukenroad | Rayadas - 5 goles

Scarlett Camberos | América - 5 goles

Brenda Ceren| Atlas - 5 goles

Irene Guerrero | América - 5 goles

Jheniffer | Tigres - 5 goles

