Necaxa vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY, viernes 28 de agosto, partido de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

La Máquina Celeste de Cruz Azul llega a la Jornada 6 del Apertura 2026 arrastrando una racha negativa y con la urgencia de enderezar el rumbo en el torneo.

Enfrente tendrá a los Rayos del Necaxa, dirigidos por Martín Varini, en un duelo vital que se disputará desde la cancha del Estadio Victoria, donde el conjunto hidrocálido recibirá a los cementeros este viernes 28 de agosto en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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¿Cómo llegan Necaxa y Cruz Azul a la Jornada 6 del Apertura 2026?

Los dirigidos por Joel Huiqui arrastran tres partidos sin conocer la victoria. Con una marca de dos partidos ganados y tres perdidos, los celestes se ubican en el sexto lugar de la tabla general del Apertura 2026, por lo que hoy tienen una gran oportunidad para salir de la crisis en este primer tercio del torneo.

Por su parte, la escuadra hidrocálida buscará hacer valer su condición de local, donde ya demostraron fortaleza al vencer al Atlante y a Monterrey en el arranque del certamen. Necaxa llega con un mejor estado anímico tras rescatar un valioso empate ante Pumas en Ciudad Universitaria en la fecha anterior, alcanzando las siete unidades y con el objetivo claro de aprovechar el mal momento de los celestes frente a su afición.

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