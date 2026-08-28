ÚLTIMA HORA: Cruz Azul y Mónaco habrían llegado a un acuerdo por Erik Lira

Tras varios días de negociación, de acuerdo con los últimos reportes, el Club AS Mónaco y Cruz Azul habrían llegado a un acuerdo por el centrocampista mexicano de 26 años, Erik Lira.

Los mismos reportes indican que la operación fue encabezada directamente por el ingeniero Víctor Velázquez, donde la directiva celeste habría rechazado dos ofertas previas por el jugador mexicano, pero por fin habrían llegado a un acuerdo.

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El capitán cementero ya estaba listo para dar el salto, cabe recordar que en la pasada Jornada 5 del Apertura 2026 frente al Atlas, disputada en la cancha del Estadio Banorte, Lira ya no vio actividad con el equipo.

De igual forma, para el compromiso de hoy, viernes 28 de agosto, donde Cruz Azul se medirá ante Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, el jugador no hizo el viaje a la espera de que su traspaso se concluya con éxito.

A pesar de que el pacto entre las directivas es total, la oficialización del fichaje depende de un último ajuste en la plantilla del conjunto del Principado.

El cuadro rojiblanco necesita concretar la salida del delantero estadounidense Folarin Balogun; esta baja es clave, ya que liberará el espacio necesario para inscribir al mexicano.

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¿Cuánto pagó el Mónaco por Erik Lira?

Los números finales de la histórica transferencia para la Máquina quedaron definidos de la siguiente manera:



Monto fijo: 8 millones de euros.

8 millones de euros. Variables: 3 millones de euros en bonos por rendimiento.

3 millones de euros en bonos por rendimiento. Porcentaje: Mónaco adquiere el 80% de la carta del jugador.

Mónaco adquiere el 80% de la carta del jugador. Contrato: Acuerdo firmado por 5 años.

Con esto, se espera que el mediocampista viaje a Europa en los próximos días, listo para cumplir su sueño tras el gran nivel mostrado con Cruz Azul.

Lira llega al Viejo Continente respaldado de éxitos recientes (una Concacaf Champions Cup y una Liga MX en los últimos dos años), además de la gran personalidad y jerarquía que demostró al competir contra jugadores élite en la pasada Copa del Mundo.

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