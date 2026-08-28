Fue figura del Real Madrid, ganó Champions League y hoy jugará en SEGUNDA división

Después de ser figura con equipos como el Real Madrid, la Juventus, el Atlético de Madrid, el AC Milan y el Chelsea, Álvaro Morata ha sido presentado como el fichaje estelar del Leganés, conjunto de la Segunda División de España al que llega procedente del Como 1907 de la Seria A.

Te puede interesar: Esta es la ex figura del Real Madrid que encontró en el gimnasio su forma de llevar el retiro

ÓSCAR JIMÉNEZ NO SE GUARDA NADA! “NO TENEMOS NOMBRES, PERO TENEMOS ESO QUE SE PONE EN LA CANCHA”

Álvaro Morata fue presentado como refuerzo del Leganés

A sus 33 años, Álvaro Morata fue presentado como refuerzo del Leganés de LaLiga Hypermotion (Segunda División de España) en donde lucirá el dorsal '21' y donde buscará devolver al equipo a la máxima categoría española.

Morata llegó al conjunto pepinero en una operación de préstamo por una temporada procedente del Como 1907, informó el propio club de la Serie A.

"Con más de seiscientos partidos y más de doscientos goles como profesional, llega al Ontime Butarque uno de los mejores delanteros españoles de las últimas décadas", informó el Leganés en la presentación del futbolista.

Morata llegó al Como 1907 en el verano del 2025 y disputó 26 partidos de la temporada de la Serie A sin lograr marcar goles y disputando apenas 924 minutos. También disputó cuatro encuentros de la Copa Italia donde marcó un gol.

Álvaro Morata acumula una extensa carrera en equipos como el Real Madrid. la Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid, AC Milan, Galatasaray y Como 1907.

Su palmarés es igual de impresionante ya que ha conquistado la Eurocopa 2024, dos Ligas de España, una Superliga turca, dos Copas del Rey, una Supercopa de España, tres Supercopas de Italia, dos Serie A, tres Copas Italia, dos UEFA Champions League, un Mundial de Clubes, una UEFA Europa League y un Mundial de Clubes.

Te puede interesar: OFICIAL: Cuerpo técnico de la Selección Mexicana se FORMÓ y trabajó en Manchester City, Betis, Bayer Leverkusen, Chile y Egipto

