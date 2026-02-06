Necaxa vs Atlético de San Luis: Ver EN VIVO el resultado de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Te puede interesar: CONFIRMADO: Nicolás Larcamón es BAJA de Cruz Azul en pleno Clausura 2026

Arranca la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Necaxa recibe al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Victoria, encuentro en el que los Rayos buscan sumar en casa por primera vez en campeonato. No obstante, en frente tienen a un equipo que en la presente campaña no ha conocido la derrota en territorio ajeno.

Dirigidos por Martin Varini, la escuadra de Aguascalientes llega al partido tras haber perdido frente al América en la Fecha 5. Del otro lado, el Atlético de San Luis comandado por Guillermo Abascal, viene de caer contra Chivas.

Alineaciones Necaxa vs Atlético de San Luis

Necaxa: Luis Unsain, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Franco Rossano, Raúl Martínez, Daniel Leyva, Kevin Ante, Lorenzo Faravelli, Agustín Almendra, Israel Tello y Julián Carranza.

Atlético de San Luis: Andrés Sánchez, Robson Alves De Barros, Lucas Esteves, Benjamín Galindo, Eduardo Águila, Roberto Meráz, Benjamón Galdames, Sebastien Salles-lamonge, Miguel García, Sebastián Pérez Bouquet y Joao Pedro.

