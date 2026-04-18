Necaxa vs Tigres: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026? | Presentado por Nissan

El Torneo Clausura 2026 entra en su fase más crítica y este sábado 18 de abril el Estadio Victoria abrirá sus puertas para un enfrentamiento que podría definir el destino de ambos conjuntos. Necaxa recibe a los Tigres en la Jornada 15 que podrás ver EN VIVO y GRATIS en TV Azteca con la mejor narración y análisis de la Liga BBVA MX.

Mazatlán 1-1 Querétaro | Resumen y goles | Jornada 15 Clausura 2026

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El conjunto del Necaxa no llega en su mejor momento. El cuadro hidrocálido ha lidiado con la ausencia de piezas clave, lo que se ha traducido en un rendimiento inconsistente en este 2026. Tras caer 3-1 ante Querétaro, el registro del equipo en las últimas cinco fechas es de apenas dos victorias, un empate y dos derrotas. Su mayor pecado ha sido la falta de contundencia; son uno de los peores ataques del certamen, lo que genera dudas sobre si podrán romper el muro regiomontano.

Por el contrario, los felinos llegan con el ánimo por las nubes. A pesar de una derrota reciente ante Seattle Sounders, lograron sellar su pase a las semifinales de la Concachampions. Sin embargo, en el torneo local no pueden relajarse: con 20 unidades, su lugar en la Liguilla aún corre peligro. Su gran reto será mejorar como visitantes, condición en la que han perdido cuatro de sus últimos cinco duelos. Aun así, la estadística les sonríe, pues acumulan 10 partidos invictos ante Necaxa, una supremacía que planean extender aprovechando las bajas locales.

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Para fortuna de la afición, este duelo será de los más accesibles del fin de semana, contando con opciones tanto en televisión abierta como en plataformas digitales sin costo.

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Sábado 18 de abril de 2026 Hora: 18:50 horas (Centro de México)

18:50 horas (Centro de México) Estadio: Victoria, Aguascalientes

Victoria, Aguascalientes Canal de TV (Abierta): Azteca 7 (Transmisión gratuita en todo el país).

(Transmisión gratuita en todo el país). Streaming Gratis: Sitio web y App de TV Azteca Deportes

Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, David Medrano, entre otros, narrarán y analizarán el partido en la casa de los Rayos.

