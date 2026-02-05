New England Patriots vs Seattle Seahawks: ¿Quién es mejor en la ofensiva terrestre, previo al Super Bowl 2026?

En la antesala de uno de los eventos deportivos más importantes del año, los dos mejores equipos de cada conferencia se enfrentan este fin de semana en el Super Bowl LX. Los New England Patriots, campeones de la Conferencia Americana, y los Seattle Seahawks, monarcas de la Nacional, chocarán este domingo en un duelo que promete marcar época dentro de la NFL.

El Super Bowl LX se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers. El kickoff está programado para este domingo 8 de febrero de 2026, en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

Más allá del espectáculo, uno de los focos principales en el juego terrestre, donde ambos equipos llegan con argumentos sólidos, aunque con números diferentes. De acuerdo con los datos recabados durante temporada regular y la post temporada 2025-2026, los New England Patriots presumen la mejor ofensiva terrestre colectiva y en eficiencia, mientras que Seattle cuenta con el corredor individual más productivo en volumen de yardas.

¿Cuáles son los números de los Patriots y los Seahawks previo al Super Bowl LX?

New England supera a Seattle en la mayoría de las métricas clave, los Patriots finalizaron dentro del Top 6 de la NFL en ataque terrestre, con 2,191 yardas totales, un promedio de 129.2 yardas por partido, 4.4 yardas por acarreo y 22 touchdowns por tierra. Del otro lado, los Seahawks cerraron en el Top 10, con 2,096 yardas, 123.5 por juego, 4.1 por intento y 19 anotaciones terrestres.

New England apuesta por un equipo eficiente y balanceado, encabezado por el novato sensación TreVeyon Henderson, selección del Draft 2025, quien acumuló 911 yardas, un sobresaliente promedio de 5.1 yardas por acarreo y 9 touchdowns. A su lado, Rhamondre Stevenson aportó 603 yardas, 4.6 por intento y 7 anotaciones, mientras que el quarterback Drake Maye se convirtió en un factor inesperado con 450 yardas terrestres y cuatro touchdowns, añadiendo un factor en el ataque.

Seattle, en cambio, depende en gran medida del talento de Kenneth Walker III, quien fue el corredor con mayor producción individual del partido, al registrar 1,027 yardas, aunque con un promedio menor de 4.6 yardas por acarreo y cinco touchdowns. En zona roja, el peso ofensivo recayó en Zach Charbonnet, líder del equipo con 12 anotaciones, aunque con menor explosividad en yardaje, al promediar 4.0 yardas por intento.

De cara al Super Bowl LX, el veredicto es claro, Kenneth Walker III es la amenaza individual más peligrosa, pero la unidad terrestre de los Patriots es superior en consistencia, variantes y eficiencia. Sin embargo, el factor determinante será el choque frontal entre fortalezas, ya que Seattle terminó la temporada con la mejor defensa de la NFL en puntos permitidos y la tercera mejor contra la carrera, aceptando apenas 91 yardas terrestres por juego.

¿Dónde, cuándo y a qué hora es el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX (2026) se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers. El kickoff está programado para las 5:30 de la tarde (hora del Centro de México). El duelo enfrentará a New England Patriots y Seattle Seahawks, en una esperada revancha del Super Bowl XLIX, mientras que el show de medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny.

El partido podrá disfrutarse desde las 5:00 de la tarde en la transmisión de Ritual NFL por Canal 7, así como a través de nuestras plataformas digitales y la app oficial.