ÚLTIMA HORA: Inés Sainz hace historia y será premiada con este reconocimiento

El premio Women Raise the Game distingue a mujeres que están transformando el liderazgo y la cultura dentro de la industria del deporte y el entretenimiento. Otorgado por la plataforma de medios del mismo nombre, este reconocimiento busca visibilizar trayectorias que no solo destacan por su alcance mediático, sino por su impacto real en un entorno históricamente dominado por hombres.

En el marco del Super Bowl LX, Inés Sainz fue galardonada con el Media Impact Award, una distinción que reconoce su influencia, autoridad y vigencia en los medios deportivos. El premio celebra una carrera construida con constancia, credibilidad y una voz propia que se ha convertido en referencia dentro y fuera de México.

Sainz fue reconocida como pionera del periodismo deportivo, al abrir camino para nuevas generaciones de mujeres en un espacio tradicionalmente cerrado. A ello se suma una trayectoria de alto nivel, marcada por la cobertura de los eventos deportivos más relevantes del mundo, como múltiples ediciones del Super Bowl, Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

El Media Impact Award también resalta su papel más allá de la conducción frente a cámaras, su influencia se extiende como productora y empresaria, consolidando una presencia integral en la industria. El reconocimiento valida su carrera no solo por la permanencia, sino por haber contribuido a cambiar la percepción de la mujer en los medios deportivos latinoamericanos.

Hasta el Super Bowl LX, Inés Sainz ha cubierto 25 finales de la NFL, un logro que dimensiona su vigencia y consistencia. Su debut se remonta al Super Bowl XXXVI en 2002 y, desde entonces, no ha faltado a la cita. Además, fue una de las primeras mujeres latinas con presencia constante en el Media Day (hoy Opening Night), donde su estilo de reportaje se volvió distintivo.

Muy honrada de recibir este increíble premio. Muchas gracias a #womenraisethegame y ya lista para esta noche. 😊💕 @aztecadeportes pic.twitter.com/QZfH61u2GT — Inés Sainz 🇲🇽 (@InesSainzG) February 4, 2026

¿Dónde y cuándo es el Súper Bowl LX?

El Super Bowl LX (2026) se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers. El kickoff está programado para las 5:30 de la tarde (hora del Centro de México). El duelo enfrentará a New England Patriots y Seattle Seahawks, en una esperada revancha del Super Bowl XLIX, mientras que el show de medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny.

El partido podrá disfrutarse desde las 5:00 de la tarde en la transmisión de Ritual NFL por Canal 7, así como a través de nuestras plataformas digitales y la app oficial.

