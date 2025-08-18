La noche más triste de Neymar: Así lo consuela su hijo tras el desastre

El Club Santos vivió una de las noches más oscuras de su historia reciente al caer 6-0 ante el Vasco da Gama en el Estadio Morumbí, en duelo correspondiente a la jornada 20 del Brasileirao. La derrota no solo dejó al equipo paulista al borde del descenso, sino que también marcó la peor caída en la carrera profesional de Neymar, quien disputó los 90 minutos y terminó entre lágrimas en el césped.

Mejor ni hablamos: análisis Tigres vs. América | TV Azteca Deportes

El astro brasileño, visiblemente afectado, fue consolado por compañeros y hasta por el técnico rival, Fernando Diniz, en una imagen que rápidamente se volvió viral. Tras el encuentro, Neymar rompió el silencio con un mensaje contundente: “Estoy completamente decepcionado con nuestro juego. La hinchada tiene derecho a protestar, incluso insultarnos. Me siento increíblemente avergonzado; nunca había vivido algo así en mi vida. Lloro de rabia, por todo”.

¿Cuál fue el mensaje del hijo de Neymar después de la derrota?

Pero no fue el único en expresar su dolor. En redes sociales, su hijo Davi Lucca compartió un mensaje en redes sociales con una imagen de su padre: “Buenas noches papá, sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles y cuando nadie esté a tu lado, sepas que yo siempre voy a estar aquí para apoyarte. Eres más que un excelente padre, eres un ídolo, eres mi inspiración, y aún en los días en los que lloras, quiero que sepas que yo te quiero mucho”, escribe Davi Lucca.

“Ten en cuenta que tu familia está aquí a tu lado para apoyarte y ayudarte en todos los momentos, sin importar si son difíciles o buenos. Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas contra ellos como siempre hiciste y lo vas a seguir haciendo. Eres increíble. Te quiero con todo mi corazón. Y nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen ni saben quién eres, porque tú eres capaz. No uses la derrota de hoy como un fracaso; en vez de eso, úsala como motivación para siempre ser mejor que ayer. Nunca te olvides: ERES INCREÍBLE ¡VAMOS CONTRA ELLOS!”

TE PUEDE INTERESAR:



El gesto conmovió a los aficionados, que también mostraron su frustración en el estadio, dándose la vuelta en las gradas y abandonando el recinto antes del silbatazo final.

La goleada fue construida con goles de Lucas Piton, David, Philippe Coutinho (2), Rayan y Tché Tché. Coutinho, amigo cercano de Neymar, fue figura del partido y protagonizó un duelo emocional entre dos generaciones doradas del futbol brasileño.

¿En qué posición se ubica Santos en la tabla?

Con este resultado, Santos se mantiene en el puesto 15 de la tabla con 21 puntos, apenas dos por encima de la zona de descenso. La directiva no tardó en tomar decisiones: Cleber Xavier fue cesado como entrenador horas después del partido.

El próximo reto será ante Bahía el 24 de agosto, pero Neymar no podrá estar presente por suspensión. El Santos necesita más que nunca reencontrarse con su identidad, mientras su ídolo llora por un equipo que parece haber perdido el rumbo.

