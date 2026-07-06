Neymar se quedó con las manos vacías luego de que Brasil cayera 2-1 ante Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en lo que fue su último baile con su selección. No obstante, el astro igualó a Pelé con un sorprendente apartado que solo han logrado los más grandes.

El canterano de Santos marcó su cuarto gol en diferentes justas internacionales, luego de descontar de penal en el partido ante Noruega. El delantero tiene una marca que solo los más grandes han podido lograr y esa es la de anotar en diferentes Copas Mundiales de la FIFA™, justa en la que México buscará su pase ante Inglaterra, partido que será transmitido por la señal de Azteca 7.

Neymar se quedó con las manos vacías, pero igualó a Pelé en este sorprendente apartado|Confederação Brasileira de Futebol

Los goles marcados de Neymar en mundiales

Neymar ha disputado 4 Copas Mundiales de la FIFA™, en las cuales ha marcado en 9 ocasiones, una de ellas en esta edición 2026, pese a que recién se recuperó de una lesión.



Copa Mundial de la FIFA™ Brasil 2014: 4 goles (2 ante Croacia y 2 ante Camerún)

4 goles (2 ante Croacia y 2 ante Camerún) Copa Mundial de la FIFA™ Rusia 2018: 2 goles (1 ante Costa Rica y 1 ante México)

2 goles (1 ante Costa Rica y 1 ante México) Copa Mundial de la FIFA™ Qatar 2022: 2 goles (1 ante Corea del Sur y 1 ante Croacia) .

2 goles (1 ante Corea del Sur y 1 ante Croacia) . Copa Mundial de la FIFA 2026™: 1 gol (marcado de penal frente a Noruega).

TE PUEDE INTERESAR:



México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.