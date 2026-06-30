Dónde y en qué estadio se juega el partido México vs Ecuador del Mundial 2026

Este martes 30 de junio y con transmisión en vivo y gratis de TV Azteca, México y Ecuador juegan por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará aprovechar la localía para avanzar a la siguiente ronda, mientras que los sudamericanos intentarán sorprender en territorio mexicano.

Después de terminar como líder de su grupo, México enfrentará a la selección de Ecuador, que avanzó como uno de los mejores terceros lugares del torneo. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México y promete una gran entrada por parte de la afición local. Mexicanos y ecuatorianos se verán las caras en la CDMX, en el antes llamado Estadio Azteca.

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El Estadio CDMX alberga el partido entre México y Ecuador por el Mundial 2026

México y Ecuador jugarán en el Estadio CDMX (antes Azteca), ubicado en la Ciudad de México. El inmueble es una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y es el más histórico de todos por haber recibido tres mundiales. También será el escenario del partido de octavos de final del equipo que logre la victoria.

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Estadio Ciudad de México, el más difícil según la IA|Jose Hernandez/MEXSPORT

El recinto cuenta con capacidad para más de 80 mil espectadores y volvió a recibir partidos mundialistas en territorio mexicano tras lo sucedido en 1970 y 1986. Además, el estadio mantiene un lugar especial en la historia del futbol por haber sido sede de grandes logros de Pelé y Diego Maradona, con Brasil y Argentina, respectivamente.

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¿Cómo llegan México y Ecuador al partido de 16avos de Final?

El rendimiento de México en la Fase de Grupos (líder del Grupo A)

México 2-0 Sudáfrica

México 1-0 Corea del Sur

México 3-0 Chequia

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El rendimiento de Ecuador en la Fase de Grupos (3ro del Grupo E)

Ecuador 0-1 Costa de Marfil

Ecuador 0-0 Curazao

Ecuador 2-1 Alemania

México vs Ecuador, fecha y horario de la transmisión del partido de dieciseisavos de final

El partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se jugará este martes 30 de junio a las 19 horas, tiempo del centro de México. La transmisión será por Canal 7, el portal aztecadeportes.com y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes con el mejor equipo de narración y análisis.

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

