Dónde y en qué estadio se juega el partido México vs Ecuador del Mundial 2026
La Selección Nacional de México se mide contra el conjunto de Ecuador en 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Este martes 30 de junio y con transmisión en vivo y gratis de TV Azteca, México y Ecuador juegan por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará aprovechar la localía para avanzar a la siguiente ronda, mientras que los sudamericanos intentarán sorprender en territorio mexicano.
Después de terminar como líder de su grupo, México enfrentará a la selección de Ecuador, que avanzó como uno de los mejores terceros lugares del torneo. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México y promete una gran entrada por parte de la afición local. Mexicanos y ecuatorianos se verán las caras en la CDMX, en el antes llamado Estadio Azteca.
El Estadio CDMX alberga el partido entre México y Ecuador por el Mundial 2026
México y Ecuador jugarán en el Estadio CDMX (antes Azteca), ubicado en la Ciudad de México. El inmueble es una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y es el más histórico de todos por haber recibido tres mundiales. También será el escenario del partido de octavos de final del equipo que logre la victoria.
TE PUEDE INTERESAR:
- ¿Qué pasa si empata México? El método de desempate que da la FIFA para el juego de la Selección Mexicana vs Ecuador
- Calendario de 16avos y cuadro final del Mundial 2026 en PDF para imprimir | ACTUALIZADO
- México vs Ecuador: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, por TV Abierta y en Azteca Deportes
El recinto cuenta con capacidad para más de 80 mil espectadores y volvió a recibir partidos mundialistas en territorio mexicano tras lo sucedido en 1970 y 1986. Además, el estadio mantiene un lugar especial en la historia del futbol por haber sido sede de grandes logros de Pelé y Diego Maradona, con Brasil y Argentina, respectivamente.
¿Cómo llegan México y Ecuador al partido de 16avos de Final?
El rendimiento de México en la Fase de Grupos (líder del Grupo A)
- México 2-0 Sudáfrica
- México 1-0 Corea del Sur
- México 3-0 Chequia
El rendimiento de Ecuador en la Fase de Grupos (3ro del Grupo E)
- Ecuador 0-1 Costa de Marfil
- Ecuador 0-0 Curazao
- Ecuador 2-1 Alemania
México vs Ecuador, fecha y horario de la transmisión del partido de dieciseisavos de final
El partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se jugará este martes 30 de junio a las 19 horas, tiempo del centro de México. La transmisión será por Canal 7, el portal aztecadeportes.com y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes con el mejor equipo de narración y análisis.
TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS
En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.