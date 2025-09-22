NFL: Arranca la gira europea con duelo histórico en Dublín, Vikings vs Steelers

La NFL sigue con paso firme en su objetivo de conquistar al público internacional.

Este 28 de septiembre, la liga más poderosa del mundo iniciará su gira europea en Dublín, Irlanda, con un duelo entre los Pittsburgh Steelers y los Minnesota Vikings en el legendario Croke Park.

Será el inicio de una temporada que marcará un antes y un después en la historia del deporte, ya que por primera vez el estadio Santiago Bernabéu de Madrid acogerá un partido oficial de la NFL, con un atractivo Washington Commanders vs. Miami Dolphins el 9 de noviembre.

“Estamos muy contentos por el recibimiento de todas las ciudades que brindan su apoyo a la NFL”.

“Recibimos muchas solicitudes para albergar un partido y queremos aumentar los partidos internacionales en los próximos años”, afirmó Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios internacionales y eventos deportivos de la liga.

Calendario internacional sin precedentes

La temporada internacional de la NFL tendrá un total de siete partidos fuera de Estados Unidos, con una rotación de equipos que busca dar oportunidad a todas las franquicias de vivir la experiencia global.

Tras el partido inaugural en Irlanda, los Vikings viajarán a Londres el 5 de octubre para enfrentar a los Cleveland Browns en el Tottenham Hotspur Stadium, considerado como la “sede oficial” de la liga en el Reino Unido.

La capital inglesa también verá otros dos choques de alto voltaje: New York Jets vs. Denver Broncos y Jacksonville Jaguars vs. Los Angeles Rams, ambos en el mítico Wembley Stadium.

Por su parte, el Estadio Olímpico de Berlín recibirá el 9 de noviembre el duelo entre Indianápolis Colts y Atlanta Falcons, antes del esperado cierre en Madrid.

Brasil y Australia, parte de la expansión

La internacionalización de la NFL no se limita a Europa. Antes del arranque en Dublín, el 26 de septiembre, la Arena Corinthians de São Paulo vibrará con el choque entre los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Los Ángeles Chargers, un duelo que promete emociones en Sudamérica.

Además, la liga ya confirmó que en 2026 el plan de expansión llegará hasta Australia, llevando el futbol americano profesional a nuevos horizontes. La NFL pisa fuerte y demuestra que su espectáculo no conoce fronteras.