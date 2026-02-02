NFL: La “cábala” de Nueva Inglaterra con la que buscarán ganar el Super Bowl 2026

Restan unos días para que se lleve a cabo el Super Bowl 2026, mismo que será el evento máximo y más importante para la NFL en este año. Uno de los cuadros que llegó a este tramo final son los Patriotas de Nueva Inglaterra, los cuales harán uso de una cábala para obtener el Vince Lombardi.

Después de varios años de espera tras la dinastía que significó Tom Brady, los Patriotas de Nueva Inglaterra volverán a un Super Bowl luego de ser el mejor equipo de la Conferencia Americana, superando en la gran final a unos Broncos de Denver que no superaron la defensiva de uno de los clubes más ganadores de la NFL.

¿Cuál es la cábala que los Patriotas de Nueva Inglaterra usarán en el Super Bowl?

Fue en los últimos días cuando la NFL dio a conocer oficialmente los uniformes que ambos equipos utilizarán para el Super Bowl 2026. Los Patriotas de Nueva Inglaterra tuvieron la suerte de utilizar el color blanco en su totalidad, mismo con el que, curiosamente, derrotaron a los Halcones Marinos en la edición XLIX del SB.

Esta cábala, vale mencionar, no es la única que los Patriotas tendrán para el partido de este fin de semana. Cabe decir que, con el jersey blanco, Nueva Inglaterra suma tres triunfos y una derrota en sus últimos cuatro juegos de Super Bowl, mismos que ascienden a cuatro victorias en total en su historia dentro del SB.

Finalmente, es importante mencionar que las escuadras que disputan el Super Bowl con el uniforme blanco tienen ventaja respecto a los demás, pues de las 59 ediciones anteriores, en 37 de ellas los equipos con este color han logrado coronarse como la mejor en la temporada de la NFL.

¿Cuándo y dónde será el Super Bowl de la NFL?

Recuerda que el juego máximo de la NFL está más cerca que nunca, pues de acuerdo con el calendario el Super Bowl se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en Santa Clara, California. El partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle comenzará a las 17:30 horas.