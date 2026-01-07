NFL: ¿Cuándo, dónde y a qué hora se jugará la Ronda de Comodines rumbo al Super Bowl?
El Super Bowl 2026 está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual es preciso que conozcas quiénes jugarán la Ronda de Comodines de la NFL.
La mejor etapa del año, para los amantes del futbol americano, finalmente ha llegado. Los aficionados de la NFL en México y el resto del mundo se dicen listos para disfrutar de la Ronda de Comodines, misma que da comienzo con el camino a la próxima edición del Super Bowl 2026.
Como sabes, el Super Bowl 2026 es el evento más importante que la NFL tendrá a lo largo de este año, por lo que desde ahora comienzan a vislumbrarse algunas escuadras que podrían pelear por el Vince Lombardi. Ahora bien, ¿qué equipos se verán cara a cara en la Ronda de Comodines?
Ronda de Comodines NFL; ¿cuándo y dónde serán los juegos?
El cierre de la temporada regular trajo consigo la definición de los juegos que se llevarán a cabo en la Ronda de Comodines, dando inicio a la postemporada de la NFL 2026. En la Conferencia Americana serán los Broncos quienes descansan, mientras que en la Nacional Seattle se quedó con el primer puesto.
Dicho lo anterior, dentro de la Americana los Patriots buscarán vencer a los Chargers en la Ronda de Comodines, mientras que los Bills y los Jaguars se medirán en uno de los juegos más reñidos de esta ronda. Finalmente, los Steelers y los Texans definirán al último sembrado rumbo al Super Bowl 2026.
En la Conferencia Nacional destacan los duelos entre los Packers y los Bears, así como los Rams ante los Panthers y, finalmente, los 49ers frente a los Eagles, en encuentros que prometen mucha emoción en el emparrillado. Recuerda que los juegos se realizarán entre el sábado 10 y el lunes 12 de enero.
- Rams vs Panthers y Packers vs Bears (sábado a las 15:30 y 19:00 horas).
- Bills vs Jaguars, 49ers vs Eagles y Chargers vs Patriots (domingo a las 12:00, 15:30 y 19:00 horas).
- Steelers vs Texans (lunes a las 19:15 horas).
NFL: ¿Cuándo y dónde será el Super Bowl 2026?
Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. De acuerdo con el calendario de la NFL, el Super Bowl 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero dentro del Levi’s Stadium en Santa Clara, California, mismo que medirá a la mejor escuadra de la Conferencia Americana con el mandamás de la Nacional.