Era la promesa de la NFL, pero fue encontrado sin vida cerca de un río

Los Buffalo Bills serán, sin duda, una de las escuadras que buscará llegar al Super Bowl 2026 de la NFL a través de la Conferencia Americana gracias a la calidad de sus jugadores. En ese sentido, ¿sabías que en el pasado en este mismo equipo jugó un atleta llamado James Hardy?

James Hardy fue un jugador de futbol americano que era considerado una de las promesas más grandes de la NFL gracias a sus habilidades en el emparrillado pero que, desafortunadamente, fue hallado muerto hace poco menos de una década, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida en un río.

¿Cómo se dio la muerte de James Hardy, estrella de los Buffalo Bills?

La policía y las autoridades correspondientes encontraron el cuerpo de James Hardy III cerca del Río Indiana en el año 2017, lo cual significó una de las noticias más dolorosas en la historia reciente de la NFL considerando que era una de las promesas más grandes de un equipo insignia en la Conferencia Americana.

De acuerdo con los reportes, el hallazgo de su cuerpo se dio a través de un hombre que, en ese momento, laboraba en una planta de filtración de agua en las inmediaciones del Río Indiana, esto cerca de Fort Wayne. Su cuerpo fue encontrado tan solo días después de que su madre reportara su desaparición el 30 de mayo.

¿Por qué era considerado una promesa de la NFL?

Antes de su llegada a los Buffalo Bills, James Hardy logró consagrarse como una promesa gracias a sus números en la Universidad de Indiana, pues en dicha etapa fue líder colegial en yardas y recepciones de la NCAA gracias a sus 36 anotaciones y sus 2,740 yardas entre el 2005 y el 2007.

Sus virtudes en el terreno de juego hicieron que fuera seleccionado en la segunda ronda del draft un año después , y aquí obtuvo 10 recepciones, así como dos touchdowns en 16 encuentros. Al final, medios en Estados Unidos confirmaron que su muerte derivó de un suicidio.