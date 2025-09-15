deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Diablo Rojos de México, históricos bicampeones de la LMB en su centenario

Diablos Rojos del México entran a la historia del beisbol de nuestro país después de ganar su bicampeonato y título 18

Los Diablos Rojos del México son bicampeones de la LMB.
Foto: X / Diablos Rojos MX
Los Diablos Rojos del México son bicampeones de la LMB.
Antonio Hernández
Otros Deportes
Compartir

La historia del beisbol volvió a tocar la puerta de los Diablos Rojos del México. Los Pingos se consagraron campeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2025 y es un trofeo especial por celebrarse el centenario del certamen. Lograron un contundente triunfo de 7-3 sobre los Charros de Jalisco en el cuarto juego de la Serie del Rey, completaron una barrida de 4-0. Este triunfo representa el título 18 de la franquicia y un histórico bicampeonato, reafirmando que son el mejor equipo en el beisbol mexicano.

En el inicio del encuentro, los Diablos mostraron una ofensiva implacable. Robinson Canó abrió el marcador con un hit y como es costumbre desde su llegada, es el jugador a seguir. Allen Córdoba y Carlos Sepúlveda se encargaron de capitalizar errores defensivos, permitiendo a los Escarlatas anotar tres carreras en la primera entrada. Esta explosión ofensiva sentó las bases para el resto del encuentro, con una defensa sólida que incluyó una doble matanza crucial que disuadió cualquier intento de los Charros por responder.

Diablos Rojos del México vencen Piratas de Campeche | Serie del Rey Diablos vs Charros
DIABLOS ROJOS LMB

Diablos Rojos nunca bajó los brazos en la Serie del Rey

Para la segunda entrada, los locales no pararon de dominar. Un toque de Rio Ruiz resultó en un error que permitió a Pirela anotar, aumentando la ventaja a 4-0 y asegurando la barrida en su casa y ante su gente.

Te puede interesar:

Los Charros intentaron acercarse en el marcador. Mallex Smith destacó con un doblete y el bateo de Calhoun permitió que Jalisco rompiera el cero. Sin embargo, la respuesta de los Diablos fue inmediata, con un impresionante cuadrangular de José Marmolejos que, junto a Canó, llevó la ventaja a 7-1.

Los Diablos Rojos supieron aguantar la Serie del Rey

La paciencia fue una característica notable del juego de los Pingos. Supieron aprovechar cada error de sus oponentes. El pitcheo de Tomohiro Anraku y su bullpen mantuvieron a raya a los Charros durante el resto del encuentro, limitándolos a solo tres carreras.

Al final del juego, aunque los Charros lograron anotar dos carreras más, la defensa Escarlata se mantuvo firme y segura. Los Diablos concretaron outs claves que aseguraron su victoria. Con el último out, el festejo estalló en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde los aficionados celebraron un triunfo que se suma a la rica historia de éxitos del equipo.

Este bicampeonato no solamente resalta la excelencia del equipo a lo largo de la temporada, sino que también establece un nuevo estándar en la Liga Mexicana de Beisbol. La combinación de un pitcheo efectivo y una defensa sólida fueron claves a lo largo de la temporada para el éxito de los Diablos Rojos.

Diablos Rojos del México
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×