Diablo Rojos de México, históricos bicampeones de la LMB en su centenario

La historia del beisbol volvió a tocar la puerta de los Diablos Rojos del México. Los Pingos se consagraron campeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2025 y es un trofeo especial por celebrarse el centenario del certamen. Lograron un contundente triunfo de 7-3 sobre los Charros de Jalisco en el cuarto juego de la Serie del Rey, completaron una barrida de 4-0. Este triunfo representa el título 18 de la franquicia y un histórico bicampeonato, reafirmando que son el mejor equipo en el beisbol mexicano.

En el inicio del encuentro, los Diablos mostraron una ofensiva implacable. Robinson Canó abrió el marcador con un hit y como es costumbre desde su llegada, es el jugador a seguir. Allen Córdoba y Carlos Sepúlveda se encargaron de capitalizar errores defensivos, permitiendo a los Escarlatas anotar tres carreras en la primera entrada. Esta explosión ofensiva sentó las bases para el resto del encuentro, con una defensa sólida que incluyó una doble matanza crucial que disuadió cualquier intento de los Charros por responder.

DIABLOS ROJOS LMB

Diablos Rojos nunca bajó los brazos en la Serie del Rey

Para la segunda entrada, los locales no pararon de dominar. Un toque de Rio Ruiz resultó en un error que permitió a Pirela anotar, aumentando la ventaja a 4-0 y asegurando la barrida en su casa y ante su gente.

Los Charros intentaron acercarse en el marcador. Mallex Smith destacó con un doblete y el bateo de Calhoun permitió que Jalisco rompiera el cero. Sin embargo, la respuesta de los Diablos fue inmediata, con un impresionante cuadrangular de José Marmolejos que, junto a Canó, llevó la ventaja a 7-1.

Los Diablos Rojos supieron aguantar la Serie del Rey

La paciencia fue una característica notable del juego de los Pingos. Supieron aprovechar cada error de sus oponentes. El pitcheo de Tomohiro Anraku y su bullpen mantuvieron a raya a los Charros durante el resto del encuentro, limitándolos a solo tres carreras.

Al final del juego, aunque los Charros lograron anotar dos carreras más, la defensa Escarlata se mantuvo firme y segura. Los Diablos concretaron outs claves que aseguraron su victoria. Con el último out, el festejo estalló en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde los aficionados celebraron un triunfo que se suma a la rica historia de éxitos del equipo.

Este bicampeonato no solamente resalta la excelencia del equipo a lo largo de la temporada, sino que también establece un nuevo estándar en la Liga Mexicana de Beisbol. La combinación de un pitcheo efectivo y una defensa sólida fueron claves a lo largo de la temporada para el éxito de los Diablos Rojos.