Oblique Seville ¿El nuevo Usain Bolt? Jamaica vuelve a dominar en los 100mts en el Mundial de Atletismo

Jamaica volvió a dominar en la prueba reina del atletismo, los 100 metros planos en el Mundial de Atletismo 2025 en Tokio, Japón vio a su nuevo campeón en el National Stadium, Oblique Seville rompió su mejor marca personal con un tiempo de 9.77 segundos para conseguir la medalla de Oro en una noche mágica para su país.

El uno-dos para Jamaica lo completó Kishane Thompson con la medalla de Plata con un tiempo de 9.82 segundos, dejando al favorito en la tercera posición con una marca de 9.89 el estadounidense Noah Lyles, vigente campeón del mundo y medallista de Oro en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 se tuvo que conformar con el Bronce.

La primera medalla de Oro desde Bolt para Jamaica

Este éxito señala que Jamaica retoma el campeonato mundial en los 100 metros masculinos, un logro que no alcanzaba desde la época de Usain Bolt en 2015 cuando se convirtió en tres veces campeón del mundo en 100 metros en Pekín, China.

El dueño del récord mundial en los 100 metros planos estuvo presente en la victoria de su compatriota para celebrar la coronación de Jamaica en el Mundial de Atletismo, aunque nadie estuvo cerca de la marca de 9.58 segundos que impuso Bolt en Berlín 2009.

