NFL: Los jugadores que podrían cambiar de equipo en la temporada 2026

Estamos a unos días para que comience, formalmente, la temporada 2026 - 2027 de la NFL, una de las ligas más importantes del mundo. Ante esta situación, cada vez son más las personas que están interesadas en conocer el nombre de los jugadores que podrían cambiar de equipo para la próxima campaña.

Programa completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 12

Como sabes, es durante estos meses que varios jugadores tienen la oportunidad de cambiar de equipo a fin de alcanzar el trono en la NFL. Esta situación permite que las escuadras puedan tener un nivel mucho más equiparable entre cada una, por lo que luce interesante conocer los nombres que podrían tener un nuevo aire la siguiente campaña.

¿Qué jugadores podrían cambiar de equipo en la NFL 2026?

Kyler Murray: Se trata de un jugador que llegó a ser franquicia de los Arizona Cardinals durante siete temporadas y que, ahora, podría cambiar de aires luego de ser un prospecto bastante prometedor en el pasado, motivo por el cual seguramente habrá muchos equipos de la NFL detrás de él.

Te puede interesar: Cruz Azul ya piensa en su primera baja para el próximo torneo

Te puede interesar: Los 7 jugadores que ya no quieren a Jardine en América

Isaiah Likeley : Likeley es una de las alas cerradas más importantes que la NFL tiene en la actualidad y, curiosamente, está disponible para la próxima temporada. Ante ello, vale decir que, con apenas 25 años, puede llegar a ser uno de los mejores de la Liga si es que arriba a un equipo protagonista.

: Likeley es una de las alas cerradas más importantes que la NFL tiene en la actualidad y, curiosamente, está disponible para la próxima temporada. Ante ello, vale decir que, con apenas 25 años, puede llegar a ser uno de los mejores de la Liga si es que arriba a un equipo protagonista. Mike Evans: Si bien es cierto que ya cuenta con 32 años de edad, también es una realidad que, en la rampa de salida de Tampa Bay. Se trata de un jugador que sin duda estará en el Salón de la Fama, por lo que intentará terminar su carrera de la mejor forma posible.

¿Qué equipo es el más ganador en la historia de la NFL?

La temporada 2026 - 2027 de la NFL comenzará con dos equipos que, según estadísticas, son los más ganadores en la historia del deporte. Estos son los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots, quienes estuvieron cerca de ganar un anillo de Super Bowl más en febrero de este año.