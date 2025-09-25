WWE: Ni Rhodes ni Rollins; él sería el sorpresivo rival de Brock Lesnar para WrestleMania 42

El regreso de Brock Lesnar a la WWE ha traído consigo un sinfín de comentarios tanto positivos como negativos, sobre todo, por la forma en cómo venció de manera sencilla a John Cena en Wrestlepalooza. Ahora, se ha revelado el nombre de la superestrella que lo podría enfrentar en Wrestlemania 42.

Brock Lesnar es considerado uno de los luchadores más importantes en la historia de la WWE gracias al impacto y la fuerza que ha demostrado en el ring. Ante ello, la empresa tendría en mente enfrentarlo en un mano a mano con Bron Breakker, quien es uno de los aliados actuales de Seth Rollins.

¿Quién es Bron Breakker, posible rival de Brock Lesnar para Wrestlemania 42?

De acuerdo con información del portal BodySlam, los ejecutivos de la WWE han hablado seriamente de la posibilidad de enfrentar a Brock Lesnar contra Bron Breakker, quien gracias a su juventud y fuerza es considerado una de las joyas y de las próximas caras de la empresa a futuro.

👀 Ha habido mucha conversación interna en WWE sobre una posible lucha entre Bron Breakker y Brock Lesnar en el futuro, que podría terminar teniendo lugar en WrestleMania 42, en Las Vegas.



WWE ve a Breakker como un talento para el main event de WrestleMania en muy poco tiempo.… pic.twitter.com/Ug35SKc1oZ — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) September 24, 2025

Cabe mencionar que Bron Breakker apenas cumplirá 28 años de edad en octubre de este año, por lo que aún tiene una larga carrera en la WWE. Además, después de ostentar el Campeonato Intercontinental de la empresa, hoy por hoy ya forma parte de las luchas principales de los mejores eventos.

¿Qué piensa la afición del regreso de Brock Lesnar a la WWE?

Si bien el regreso de Brock Lesnar al final de SummerSlam trajo consigo infinidad de comentarios en las redes sociales, la realidad es que un sector de la fanaticada ha desaprobado por completo su arribo considerando, además, el conflicto legal que tuvo en conjunto con Vince McMahon.

Por si fuera poco, el hecho de haber vencido de manera tan sencilla a John Cena en Wrestlepalooza también generó un impacto negativo en su persona. Por tal motivo, se espera que su siguiente combate sea ante un elemento importante que, de cierta forma, le compita directamente en el cuadrilátero.