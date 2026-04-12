NFL México 2026: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será el Dolphins vs 49ers?

A falta de un anuncio oficial de parte de la NFL, todo haría indicar que el duelo que se llevará a cabo en México a finales del año será aquel que enfrente a los Delfines de Miami frente a los 49ers de San Francisco, en un duelo que sin duda se ha vuelto uno de los más esperados de la temporada.

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Distintos reportes desde Estados Unidos sostienen que el rival de San Francisco en su juego en la capital del país será nada más y nada menos que los Delfines de Miami, uno de los equipos con más afición dentro de la República Mexicana. Ahora bien, ¿qué se sabe al respecto?

¿Cuándo y dónde será el juego de los Dolphins y los 49ers en la NFL México 2026?

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que el juego se realizará en el Estadio Azteca, también conocido como Estadio Banorte. Se trata de un inmueble que estará acondicionado para este duelo de la NFL y que abrirá sus puertas a este deporte después de algunos años de ausencia.

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Dicho lo anterior, de confirmarse tal situación serán los Delfines de Miami quienes serán el cuadro visitante, por lo que todo haría indicar que utilizarían su uniforme alternativo. Del mismo modo, extraoficialmente se reporta que el duelo podría llevarse a cabo el próximo domingo 22 de noviembre.

Cabe mencionar que la NFL tiene como horarios oficiales en domingo las 12:00 horas, las 15:00 horas y las 19:20 horas. Bajo este contexto, el calendario podría colocar dicho compromiso en su horario nocturno a fin de aprovechar tal horario para sumar una entrada aún más grande en el Estadio Banorte.

¿Cuántas veces han venido los 49ers a México?

San Francisco se ha convertido en uno de los equipos que más veces ha venido a México directamente desde la NFL. De hecho, la última vez que el futbol americano profesional vino al país fue en el año 2022, mismo en el que los 49ers obtuvieron el triunfo ante Arizona.