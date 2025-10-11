NFL: Estas son las lesiones más impactantes en la historia del futbol americano

La NFL se ha convertido, sin duda alguna, en una de las ligas más importantes y vistas en todo el planeta gracias a la proyección y a lo famosos que se han vuelto sus atletas. Desafortunadamente, el futbol americano, como cualquier otro deporte, cuenta con una serie de lesiones que se han quedado en la mente de muchos fanáticos.

Al ser este un deporte de alto impacto y contacto, las lesiones se vuelven cada vez más comunes con el pasar de las temporadas, mismas que pueden terminar, incluso, con la carrera de quienes las estelarizan. En ese sentido, vale recordar las peores lesiones que la NFL ha tenido en su historia.

¿Cuáles son las peores lesiones en la historia de la NFL?

Imposible comenzar este apartado sin mencionar la lesión que Alex Smith sufrió hace algunos años. El hoy jugador de los Commanders fue tacleado por dos elementos de Houston, lo cual hizo que su pierna hiciera una palanca al momento de caer. Este hecho generó una fractura de tibia y peroné, misma que lo obligó a pasar por 17 operaciones.

Hace un par de temporadas, en la campaña 2023 de la NFL, Damar Hamlin, elemento de Buffalo, sufrió un impacto de lleno en el pecho que le ocasionó un paro cardiorrespiratorio tan solo segundos después de ponerse de pie. El atleta fue reanimado en el mismo campo para ser trasladado de emergencia al hospital. Hoy se mantiene activo en el emparrillado.

Una lesión que también ha perdurado pese al tiempo es la de Darryl Stingley, quien en 1978 sufrió un duro golpe en un juego de pretemporada que le ocasionó un sinfín de vértebras fracturadas, así como la médula espinal comprimida. Tal situación lo mantuvo paralizado del pecho hacia abajo de su cuerpo.

¿La temporada 2025 - 2026 de la NFL ha tenido lesiones?

La respuesta es sí. El protagonista de esta terrible lesión fue Tyrrell Hill, elemento de los Delfines de Miami que tuvo una dramática luxación de rodilla izquierda, así como desgarros en los ligamentos. Esta dolorosa situación lo obligó a ir al quirófano, lo cual hizo que su equipo perdiera un elemento valioso en la temporada.