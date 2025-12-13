Pittsburgh Steelers pierde a uno de sus jugadores más importantes tras sufrir colapso de pulmón

Los Pittsburgh Steelers perderán a su defensivo TJ Watt para el siguiente partido, luego de que el jugador sufriera del colapso de un pulmón durante una sesión de punción seca el pasado miércoles, por lo que tuvo que ser operado de emergencia.

TJ Watt se pierde juego de Steelers tras colapso de pulmón

TJ Watt se sometió a una sesión de punción seca que consiste en un tratamiento de fisioterapia con agujas finas para aliviar dolor y rigidez en las articulaciones, en las instalaciones de los Pittsburgh Steelers.

El jugador defensivo ya fue dado de alta, pero se perderá el próximo partido de los Steelers ante los Miami Dolphins este lunes por seguridad, adelantó su entrenador Mike Tomlin.

La operación de Watt no requiere mayores cuidados y podrá volver a los emparrillados esta misma temporada. Los Steelers aun tienen cuatro partidos por delante y se encuentran en plena contienda por conquistar el título de la AFC Norte.

TJ Watt es uno de los jugadores más importantes de Steelers y ha disputado los 13 partidos de la campaña con un total de 53 tacleadas, siete capturas y una intercepción.

