Ni América ni Chivas: El único club que se ha coronado en las tres sedes de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tigres de la UANL se distingue como el único club en la historia de la Liga BBVAMX que ha logrado coronarse en las tres sedes mexicanas que albergarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, un registro que lo coloca por encima de otros equipos grnades de México, como América y Chivas en este rubro.

A lo largo de su historia del balompié nacional, Tigres logró levantar títulos en el Estadio Banorte (Antes Azteca), el Estadio BBVA y el Estadio Akron, tres de los recintos más importantes del país y que serán protagonistas en la próxima Copa del Mundo. En todos los casos, lo hizo como visitante, un detalle que le da aún más peso a esta estadística.

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Tigres, el único campeón en las tres sedes de la Copa Mundial de la FIFA en México

En el Estadio Azteca, Tigres se coronó en la temporada 1981-82 tras vencer en tanda de penales al Atlante, que en ese momento fungía como local en el inmueble capitalino, logrando así su segundo título de liga.

En el Estadio BBVA, el equipo felino conquistó el Apertura 2017 en la llamada “Final Regia”, imponiéndose 2-1 a Rayados de Monterrey en calidad de visitante, en uno de los títulos más significativos de su historia.

Finalmente, en el Estadio Akron, Tigres levantó el trofeo del Clausura 2023 tras remontar un 2-0 en contra ante Chivas y terminar ganando 3-2 en tiempos extra, en una de las finales más recordadas del futbol mexicano en la era de torneos cortos.



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Por reglamento FIFA cambiarán los nombres de los estadios de México

Para el Mundial de 2026, los estadios mexicanos tendrán nombres oficiales distintos a los habituales. Por disposición de la FIFA, se eliminarán referencias comerciales durante el torneo.

De esta forma, el Estadio Banorte será identificado como Estadio Ciudad de México, el Estadio BBVA como Estadio Monterrey y el Estadio Akron como Estadio Guadalajara, siguiendo un criterio basado en la sede de cada inmueble durante la justa mundialista.

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