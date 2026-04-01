La prensa de Estados Unidos pone por encima de México a Egipto, Ecuador y Corea del Sur, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La prensa de Estados Unidos compartió una nueva evaluación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El diario The New York Times, a través de su sección deportiva The Athletic, publicó un ranking de las 48 selecciones clasificadas al torneo. En esta lista, México se ubica por debajo de equipos como Ecuador, Corea del Sur y Egipto. Este orden destaca por no utilizar el ranking oficial de la FIFA.

El caso que más llama la atención es el de Corea del Sur, rival directo del Tri en la fase de grupos. El conjunto asiático es valorado por su solidez colectiva y por contar con figuras de talla mundial como Heung-min Son, lo que, según el análisis, le da una ventaja competitiva sobre un México.

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En esa misma línea, Ecuador aparece mejor posicionado gracias a una generación que vive su mejor momento en Europa. Jugadores como Moisés Caicedo y Willian Pacho son señalados como pilares de un equipo con mayor intensidad física y orden táctico, mientras que Egipto destaca por el peso individual de futbolistas determinantes como Mohamed Salah, capaz de inclinar partidos por sí solo en escenarios de alta exigencia.

Finalmente, el análisis también respalda el buen momento futbolístico que atraviesa la Selección Mexicana, que durante la reciente Fecha FIFA logró empates de alto valor ante dos potencias como Portugal y Bélgica.

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, México se perfila como la selección anfitriona mejor posicionada y la principal referencia de Norteamérica, mostrando mayor solidez y certezas en su funcionamiento que sus vecinos Estados Unidos y Canadá; incluso, el propio ranking de The New York Times, coloca al Tricolor por encima de ambas selecciones.

¿En qué lugar está México del ranking de la FIFA tras la Fecha FIFA?

A diferencia de este ranking editorial, el listado oficial de la FIFA presenta un panorama distinto. México se ubica en la posición 15 del mundo, mientras que Ecuador aparece en el lugar 23, Corea del Sur en el 25 y Egipto hasta el puesto 29, de acuerdo con la última actualización previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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