CONFIRMADO: Las Selecciones Nacionales que jugarán en el Estadio Ciudad de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras definirse los últimos boletos del torneo tras los repechajes internacionales y de UEFA, República Checa se impuso en tanda de penales a Dinamarca, quedaron confirmadas las selecciones que jugarán en el Estadio Ciudad de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con el sorteo completado y los 48 equipos definidos, el histórico recinto recibirá partidos de la fase de grupos y partidos de eliminación directa, con combinaciones internacionales que prometen alto nivel competitivo.

En esta sede destacan las participaciones de Selección Mexicana y Sudáfrica dentro del Grupo A, además de Colombia y Uzbekistán el 17 de Junio en el Grupo K. A ellos se suma República Checa (cierre de grupo A contra México el 24 de Junio) que también compartirá actividad en la capital mexicana.

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¿Cuándo es la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El partido inaugural se disputará el jueves 11 de junio de 2026, cuando México enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, marcando el arranque oficial del torneo. Con este encuentro, el recinto hará historia al convertirse en el primero en albergar tres Copas del Mundo, consolidándose como uno de los escenarios más emblemáticos del futbol internacional.

La emoción de este histórico debut podrá seguirse en vivo a través de la señal de Azteca 7 en televisión abierta, así como en las plataformas digitales de Azteca Deportes (sitio web y app oficial). La transmisión contará con la narración de Christian Martinoli, acompañado por el análisis de Luis García, Zague y Jorge Campos.

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México ya conoce a sus rivales para la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ 🚨



El camino de la Selección Mexicana empieza el 11 de junio 🤩



Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa serán los adversarios del combinado azteca durante la fase de grupos.



Partidos IMPERDIBLES por… pic.twitter.com/OzdgLwLrhr — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 1, 2026 México ya conoce a sus rivales para la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ 🚨



El camino de la Selección Mexicana empieza el 11 de junio 🤩



Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa serán los adversarios del combinado azteca durante la fase de grupos.



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La campeona del mundo que podría jugar en el Estadio Ciudad de México

Aunque Inglaterra no disputará la fase de grupos en esta sede, existe la posibilidad de que juegue en la capital mexicana si avanza a las rondas eliminatorias. El estadio albergará partidos de dieciseisavos de final (30 de junio) y octavos de final (5 de julio), por lo que todo dependerá del camino que tome en el cuadro final.

Si el conjunto inglés logra superar su grupo y se perfila como contendiente al título, podría coincidir en estas instancias en el Coloso de Santa Úrsula. Un escenario que abriría la puerta a ver en México a figuras de la élite europea en uno de los recintos más icónicos del futbol mundial.



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