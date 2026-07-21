Ni en América ni en Europa: Este es el país donde se jugará el Mundial 2034

Los próximos dos Mundiales ya tienen fecha asignada y el del 2034 se desplazará hasta el Medio Oriente para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA de Arabia Saudita 2034, una sede que fue designada desde diciembre del 2024.

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Así será el Mundial 2034 en Arabia Saudita

Arabia Saudita ha destinado todos sus esfuerzos por mejorar el nivel futbolístico de sus selecciones, pero también de su liga con la contratación de superestrellas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Neymar, Bono, entre otros.

Ahora, el reino de Arabia buscará consolidar su proyecto con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2034 en el país del Medio Oriente, devolviendo la justa mundialista a la región tras 12 años, luego de la celebración de Qatar 2022.

La candidatura árabe se había presentado con meses de anticipación y como única contrincante para albergar la justa, por lo que solo fue necesario que cumpliera con los requisitos mínimos solicitados por la FIFA para la designación oficial.

#أهلًا_بالعالم في #السعودية2034 حيث يتجسد الابتكار والاستدامة لتقديم تجربة لا تُنسى على أرض المملكة 🇸🇦 pic.twitter.com/I1KsssPTZA — المنتخب السعودي (@SaudiNT) December 11, 2024

Sin embargo, desde ahora la justa en Arabia Saudita no estará exenta de polémicas por diversos temas como las condiciones climatológicas como el calor extremo que obligó a Qatar a modificar las fechas tradicionales de la justa, además de los derechos humanos.

El informe de evaluación de la FIFA ha expresado su preocupación por las condiciones climáticas locales que obligarían a disputar la justa mundialista entre los meses de octubre y abril; sin embargo, el Ramadán a celebrarse entre el 11 de noviembre y 10 de diciembre complicarían que el Mundial pueda jugarse en estas fechas debido a la peregrinación de más de 1.5 millones de personas que viajan al país.

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