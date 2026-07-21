Uno por uno, estos fueron TODOS los récords del Mundial 2026

Terminó la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de 39 días de emociones y con España como campeona del mundo venciendo a Argentina en la Final, pero perdurarán los recuerdos de esta inolvidable justa mundialista, además de los récords que se batieron a lo largo del campeonato.

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Todos los récords de la Copa Mundial de la FIFA que se rompieron este 2026

Jugadores como Vozinha, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Eloy Room, Michael Olise escribieron su nombre con letras de oro en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA al imponer diferentes récords.

El entrenador más longevo en dirigir un partido

Dick Advocaat, director técnico de Curazao, se convirtió en el entrenador de mayor edad en dirigir en una Copa Mundial de la FIFA al dirigir en el partido de su selección ante Costa de Marfil con 78 años y 271 días, superando la marca que había impuesto en esta misma justa Miroslav Koubek con 74 años y 296 días con República Checa y Hugo Broos con 74 años y 79 días con Sudáfrica.

|Crédito: Especial de ‘X’ - @GustavoRocaGOL

El entrenador con más partidos dirigidos

Didier Deschamps alcanzó los 26 partidos dirigidos con la Selección de Francia en el partido por el tercer lugar ante Inglaterra y se convirtió en el entrenador con más juegos dirigidos en Copas Mundiales, superando la marca de Helmut Schon quien había estado presente en 25 encuentros en cuatro justas mundialista.

Deschamps pudo superar la cifra un partido antes, pero se perdió en el encuentro ante Noruega en la Fase de Grupos debido al fallecimiento de su madre, por lo que solo pudo estar presente en siete de los ocho partidos que disputó Francia en este Mundial.

El entrenador francés se retirará después de esta edición tras haber dirigido a los galos en Brasil 2014 (5 partidos), Rusia 2018 (7 partidos y campeón del mundo), Qatar 2022 (7 partidos) y Mundial 2026 (7 partidos).

Crédito: Mexsport

Jugador más joven en marcar doblete entrando de cambio

Johan Manzanmbi entró de cambio al minuto 71 en el partido entre Suiza y Bosnia Herzegovina y un minuto y 46 segundos después convirtió el primero de dos goles para darle la victoria a los helvéticos y convertirse en el jugador más joven en ingresar de cambio y marcar un doblete con 20 años y 247 días, superando el récord que le pertenecía a Nelson 'Pipino' Cuevas de Paraguay.

Johan Manzabi suma 3 goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @_jkmanzambi / Instagram

Máximo goleador histórico en Mundiales

Kylian Mbappé se coronó como el primer bicampeón de goleo en la historia de los Mundiales y de paso se instaló como el máximo goleador histórico de las justas mundialistas al llegar a los 22 goles en igual número de partidos, dejando atrás el récord que le pertenecía a Miroslav Klose que hizo 16 tantos para Alemania.

Mbappé tuvo una férrea carrera con Lionel Messi por el récord absoluto de máximos goleadores en Mundiales, pero el francés apretó el paso en la Fase de Eliminación directa y con un doblete en el partido por el tercer lugar ante Inglaterra remontó para quedarse con la marca en solitario.

Mabppé, máximo goleador histórico en Mundiales|Jose Luis Melgarejo

Los tres récords de Messi en Mundiales

Jugador con más partidos ganados

Lionel Messi consiguió siete triunfos en este Mundial que sumó a su lista de 23 victorias en Copas Mundiales convirtiéndose en el jugador con más partidos ganados, superando la marca de Miroslav Klose; sin embargo, la marca del argentino podría ser superada próximamente ya que Kylian Mbappé le sigue los pasos con 17.

Jugador con más goles en partidos consecutivos

Lionel Messi había marcado en los últimos cuatro partidos de Qatar 2022 y continuó haciéndolo en los primeros cinco encuentros del Mundial 2026 para convertirse en el jugador con goles en partidos consecutivos del Campeonato del Mundo al llegar a nueve y superar las marcas que le pertenecían a Just Fontaine y Jairzinho que habían logrado anotar en seis juegos seguidos, aunque en sus casos de la misma justa.

Jugador con más goles desde fuera del área

Otro récord impuesto por Messi fue el de más goles desde fuera del área al llegar a las siete anotaciones sumando los conseguidos ante Bosnia Herzegovina, Irán y Nigeria en Brasil 2014; los tantos ante México en Qatar 2022 y las anotaciones frente a Argelia y Jordania en este Mundial superando la marca de Roberto Rivelino.

Jugador con más asistencias en un Mundial

Michael Olise contribuyó con siete asistencias durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 para superar las seis de Pelé en México 70 y convertirse en el jugador con más pases a gol en una sola edición mundialista.

Olise fue el responsable de asistir a Kylian Mbappé en cinco ocasiones, lo que también se convirtió en la mayor cantidad de pases a gol de un jugador hacia un compañero en una sola edición.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - France Training - Philadelphia Eagles Performance Centre, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - July 3, 2026 France’s Michael Olise during training IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang|JAMES LANG/IMAGN IMAGES via Reuters

Más pases completados en una misma edición

Rodrigo Hernández Cascante, conocido simplemente como Rodri, superó su propia marca al completar 790 pases exitosos a lo largo de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026 y rebasando los 638 que logró en Qatar 2022.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain’s Rodri celebrates after receiving the Golden Ball award REUTERS/Lee Smith|Lee Smith/REUTERS

Jugador con goles en más ediciones

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi inauguraron el club de los jugadores con seis Copas Mundiales disputadas; sin embargo, el portugués es el único en haber convertido al menos un gol en cada una de ellas, desde su debut en Alemania 2006 y continuando en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora el Mundial 2026.

CR7 se instaló como el segundo jugador más veterano en marcar en un Mundial, solo por detrás de Roger Milla, y junto con Michael Laudrup de Dinamarca y Messi son los únicos en ser, al mismo tiempo, el más joven y más longevo en marcar para sus selecciones en Copas Mundiales.

El Comandante por fin anotó en una ronda de eliminación.|Seleções de Portugal

Portero con más atajadas en un partido de Copa Mundial

Eloy Room tuvo una actuación memorable en el partido entre Curazao y Ecuador de la Fase de Grupos y logró mantener su meta imbatida con un total de 16 paradas para convertirse en el portero con la mayor cantidad de atajadas en un juego de Copa del Mundo y mejorando el registro de Tim Howard que había logrado el mismo número, pero considerando también los tiempos extras del partido de los Octavos de Final ante Bélgica en Brasil 2014.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Curacao - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 20, 2026 Curacao’s Eloy Room celebrates after the match REUTERS/Hannah Mckay|Hannah McKay/REUTERS

Más partidos con portería imbatida en una misma Copa del Mundo

La Selección de España solo concedió un gol a lo largo de toda la justa mundialista y con ello su portero, Unai Simon, se convirtió en el portero con más porterías imbatidas en una Copa Mundial de la FIFA al terminar siete partidos sin recibir anotación, superando el récord anterior de cinco juegos que le pertenecía a Jan Jongbloed, Walter Zenga, Taffarel, Fabien Barthez, Oliver Kahn, Gianluigi Buffon e Iker Casillas.

Además, España se convirtió en el campeón del mundo más efectivo defensivamente al recibir solo un gol en la justa y superar los récords de Francia en 1998, Italia en 2006 y la propia Furia Roja en 2010 que consiguieron sus respectivos títulos mundiales con dos goles en contra.

Unai Simón y España se quedaron a 27 minutos de arrebatarle el récord a Walter Zenga de más minutos sin recibir gol en una Copa Mundial de la FIFA™.|Selección Española de Futbol

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