El radical cambio de formato que la FIFA está evaluando para el Mundial 2030

Terminó el Mundial 2026 y desde ahora comienzan los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2030 que por primera vez en la historia de disputará en seis sedes ubicadas en tres continentes y con la posibilidad de aumentar el número de participantes hasta las 64 selecciones, según adelantó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Te puede interesar: Uno por uno, estos fueron TODOS los récords del Mundial 2026

¡ESPAÑA ES CAMPEONA DEL MUNDO! La emoción al levantar el trofeo

Así sería el formato de la Copa Mundial de la FIFA 2030

El Mundial 2030 marcará el centenario de las Copas del Mundo de la FIFA y se pronostica que se dispute con 64 países.

Esta justa mundialista tendrá su ceremonia de apertura en Argentina, Uruguay y Paraguay, países que de arranque ya tienen su lugar asegurado en la justa como anfitriones y que solo albergarán este único compromiso.

El resto del Mundial se disputará entre España, Portugal y Marruecos, selecciones que también ya están calificadas por derecho.

Para esta edición se prevé que las 64 selecciones se repartan en 16 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos primeros de cada sector avanzarían a la ronda de Dieciseisavos de Final en donde comenzaría la ronda de eliminación directa.

Con este nuevo formato se disputarían 128 partidos, 96 de ellos de la Fase de Grupos y 32 más de la ronda de eliminación directa.

El Mundial de 2030 se jugará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos por lo que ahora ya hay una fecha estimada para la final|David Leah/David Leah

En algún momento se evaluó que el Mundial 2030 se dispute con un sistema de eliminación directa desde el comienzo, pero esta opción ha perdido fuerza.

A pesar de tener asegurado su lugar en el Mundial como anfitriones, Argentina, Uruguay y Paraguay disputarían la Eliminatoria Sudamericana para definir posiciones.

La Copa Mundial de la FIFA ha ido aumentando el número de participantes gradualmente a lo largo de los años pasando de 24 selecciones desde España 82 a 32 calificados a partir de Francia 98 y llegando a las 48 en el Mundial 2026.

El deseo de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, es que todas las asociaciones miembro tengan la posibilidad de disputar la Copa Mundial.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Revelan que el Mundial de 2030 se jugaría con 64 selecciones