Ni con la victoria sobre Bélgica: España perdió la oportunidad de hacer historia en el Mundial 2026
La selección española es la segunda semifinalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero estuvo cerca de entrar en los libros de historia
España derrotó 2-1 a Bélgica y se convirtió en la segunda semifinalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, instancia en la que se enfrentará a Francia, una de las principales candidatas a levantar el título. Pese a la alegría por la victoria, La Furia perdió la oportunidad de hacer historia y entrar a los libros de las justas veraniegas.
Unai Simón y España se quedaron a 27 minutos de arrebatarle el récord al italiano Walter Zenga de más minutos sin recibir gol en una Copa Mundial de la FIFA™, ello tras la anotación de Charles De Ketelaere que le dio el empate a los suyos ya casi al final del primer tiempo, aunque perdieron la oportunidad tras un error garrafal de su arquero.
Debido a lo anterior, Simón se quedó con 490 minutos sin recibir gol en esta justa mundialista; es decir, poco más de 5 partidos con la valla intacta. Mientras que el italiano que ostenta el récord tiene un registro de 517 minutos.
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Las porterías en ceros de España
La Selección Española fue una de las mejores defensivas del torneo, pues hasta el sexto partido su guardameta recibió gol.
- España 0-0 Cabo Verde
- España 4-0 Arabia Saudita
- Uruguay 0-1 España
- España 3-0 Austria
- Portugal 0-1 España.
El portero que ostenta el récord que España no logró
En 1990, la Selección de Italia avanzó invicta a la ronda de eliminación de la justa que se celebró en su país gracias a la destacada actuación de su portero Walter Zenga, quien mantuvo su arco invicto durante 517 minutos, algo que hasta el día de hoy ningún guardameta ha superado.
- Italia 1-0 Austria
- Italia 1-0 Estados Unidos
- Italia 2-0 Checoslovaquia
- Italia 2-0 Uruguay
- Italia 1-0 Irlanda
La racha del guardameta italiano terminó hasta el minuto 67 del partido de la semifinal que su selección perdió ante Argentina, por lo que tuvo que conformarse con el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA™ de Italia 1990.