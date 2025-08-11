Tiene 33 años, llegó gratis a Atlético San Luis y ahora ya le mete miedo al Cruz Azul

João Pedro, de 33 años, es el futbolista de Atlético San Luis que le puede meter miedo a Cruz Azul en el partido de este lunes 11 de agosto, correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Lo anterior, ya que el jugador con nacionalidad brasileña e italiana es el mejor de la plantilla que comanda Guillermo Abascal, según Sofascore. Estas son las ausencias que podrían complicar a la Máquina en este duelo .

El delantero que llegó gratis al Atlético de San Luis para esta temporada está enchufado, pues en la Leagues Cup 2025 fue pieza fundamental, a pesar de que el equipo hizo un papelón y no clasificó a la ronda de los Cuartos de Final. En este torneo marcó 2 goles ante Minnesota y Real Salt Lake. Esta es la estrella de Colombia que busca el cuadro potosino .

@_.jpedro_ João Pedro es el jugador que le puede meter miedo a Cruz Azul en el duelo ante Atlético de San Luis

Pedro apenas suma unos cuantos partidos con el club de México y con ello bastó para ser considerado el jugador a seguir en el partido entre Atlético de San Luis frente a Cruz Azul, que se disputará este lunes 11 de agosto a las 9:05 de la noche (hora centro de México) en el Estadio Alfonso Lastras.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuál es el valor del mercado de João Pedro, jugador que le mete miedo al Cruz Azul?

João Pedro tiene actualmente un valor en el mercado de 1.8 millones de euros (casi 39 millones de pesos); no obstante, en algún momento llegó a ser tasado en 18 millones de euros (más de 389.5 millones de pesos) cuando era jugador del Cagliari de Italia en el año 2020, según a plataforma Transfermarkt.

Este es el recorrido de João Pedro antes de llegar gratis al Atlético de San Luis

João Pedro comenzó su carrera en las Fuerzas Básicas del Atlético Mineiro de Brasil, para después emigrar al Palermo de Italia. El delantero ha estado en 12 equipos, incluyendo Atlético de San Luis, club al que llegó en el mercado de verano de fichajes. Estos son todos los conjuntos en los que ha estado: