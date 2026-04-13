¿Qué necesitan América, Cruz Azul, Tigres, Toluca para CLASIFICAR a semifinales Concachampions 2026?

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 entra en su fase de definiciones más electrizante. Tras una semana de intensos duelos de ida en los Cuartos de Final, el panorama para los equipos de la Liga BBVA MX es contrastante pero mayoritariamente esperanzador. Con el reglamento en la mano, recordando que el gol de visitante es el primer criterio de desempate en el marcador global, analizamos qué requiere cada uno de los cuatro equipos aztecas de esta edición para colocarse entre los mejores cuatro de Norteamérica.

¡GOOOOL DE ÁNGEL CORREA! Tigres pega al segundo 20 del segundo tiempo y pone el 3-1 vs Chivas | CL 2026

Toluca y Tigres: Con un pie en la siguiente ronda

El equipo del norte y el mexiquense sacaron provecho de su localía (y en el caso de Tigres, de su solidez defensiva) para poner condiciones.

Tigres (2-0 vs. Seattle Sounders): La ventaja obtenida en el Volcán es oro puro. Los felinos clasifican ganando, empatando o incluso perdiendo por un gol en Seattle . Si Tigres logra anotar un gol en el Lumen Field , obligaría a los Sounders a marcar cuatro tantos para eliminarlos. Solo una derrota de 2-0 mandaría el juego a tiempos extras.

La ventaja obtenida en el es oro puro. clasifican . Si Tigres logra anotar un gol en el , obligaría a los Sounders a marcar cuatro tantos para eliminarlos. Solo una derrota de 2-0 mandaría el juego a tiempos extras. Toluca (4-2 vs. LA Galaxy): Los Diablos Rojos viajan a Los Ángeles con una renta de dos goles. Al haber recibido dos tantos en el Nemesio Díez, deben ser cautelosos. Toluca avanza con cualquier victoria, empate o derrota por un gol. Sin embargo, un 2-0 a favor del Galaxy los dejaría fuera por la regla del gol de visitante.

América y Cruz Azul: Misiones de alto riesgo

En el otro lado de la moneda, los equipos de la capital enfrentan escenarios que exigen una gestión táctica impecable.

Club América (0-0 vs. Nashville SC): El empate sin goles en el Geodis Park deja la moneda en el aire. Las Águilas están obligadas a ganar en el Estadio Banorte por cualquier marcador. Un empate con goles (1-1, 2-2) le daría el pase a Nashville por el criterio de visitante. El 0-0 es el único resultado que forzaría la prórroga.

El empate sin goles en el Geodis Park deja la moneda en el aire. en el por cualquier marcador. Un empate con goles (1-1, 2-2) le daría el pase a por el criterio de visitante. El 0-0 es el único resultado que forzaría la prórroga. Cruz Azul (0-3 vs. LAFC): La Máquina enfrenta la misión más compleja tras el descalabro en el BMO Stadium. Para avanzar, los celestes necesitan ganar por cuatro goles de diferencia en la vuelta. Un 3-0 a favor de de Cruz Azul mandaría el duelo a la prórroga, pero si el LAFC anota un solo gol en la Ciudad de México, los cementeros tendrían que marcar cinco para clasificar.

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