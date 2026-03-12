Nicolás Larcamón es crack: Cruz Azul le saca años luz al resto de equipos de la Liga BBVA MX y esto lo demuestra

Nicolás Larcamón fue criticado por los aficionados de Cruz Azul durante su primer torneo dentro de la Liga BBVA MX. Sin embargo, la relación entre ambas partes parece haber cambiado en este 2026, principalmente por los buenos resultados que ha conseguido su equipo desde el inicio del Torneo Clausura y Concachampions. En la actualidad, La Máquina cuenta con una marca que ningún equipo mexicano puede igualar.

Resulta que Cruz Azul es el equipo de la Liga BBVA MX con el invicto más largo con diferencia, hilando 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Toluca era el principal perseguidor de los cementeros, pero luego de la caída ante San Diego FC en el juego de ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el contador de los Diablos Rojos regresó a cero luego de 11 duelos sin perder.

Cabe destacar que Cruz Azul no pierde un partido oficial desde la Jornada 1 del Clausura 2026, cuando Club León los derrotó por 2-1 en el Nou Camp. Desde ese momento, los dirigidos por el argentino Larcamón acumulan 8 triunfos y 1 empate en la Liga BBVA MX, y otras 3 victorias en Concachampions. Unos números que demuestran el increíble momento que atraviesa La Máquina siendo, posiblemente, el mejor equipo del futbol mexicano hoy.

TE PUEDE INTERESAR:



La diferencia es tan abismal que los equipos que se encuentran por detrás de Cruz Azul son el Club América y Pachuca, ambos con solamente 2 partidos consecutivos sin perder. Los azulcremas suman dos victorias ante Querétaro y Philadelphia Union (Concacaf), mientras que los hidalguenses arrastran dos triunfos, uno frente a Necaxa y el más reciente contra Puebla, ambos en el Clausura 2026.

Toluca es el rey de la Liga BBVA MX

Si bien es cierto que han cortado con su racha de 11 partidos consecutivos sin conocer la derrota, Toluca se mantiene como el único equipo invicto en el Clausura 2026. Los dirigidos por Antonio Mohamed aún no han perdido en el torneo local y arrastran una marca positiva de 7 triunfos y 3 empates que los coloca en la segunda posición de la tabla general con 24 unidades y a solo un punto de los líderes, Cruz Azul.

