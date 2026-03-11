Test para aficionados: cuál es el club de la Liga BBVA MX que lleva 12 partidos sin perder

Mientras un entrenador argentino dijo que la Liga BBVA MX es mejor que la de Argentina, hay algunos equipos que vienen haciendo una tarea brillante en el Clausura 2026. De hecho, hay 2 equipos que llevan una muy buena racha en el torneo. Pero, ¿sabes cuál es el club que lleva 12 partidos sin perder en todas las competencias?

En un primer momento, Chivas de Guadalajara descartaba jugadores y tenía un puntaje perfecto y era el gran animador de la Liga MX gracias a eso. Sin embargo, luego cayó ante Cruz Azul y Toluca, justamente los dos equipos que acumulan la mayor racha de partidos sin perder. De hecho, los bicampeones son los únicos invictos en el Clausura 2026.

|Instagram: Toluca / Cruz Azul

Test para aficionados resuelto: este es el equipo con 12 partidos sin perder en México

Aunque el conjunto de Antonio el “Turco” Mohamed es el único invicto del Clausura 2026, resulta que Cruz Azul es el equipo que lleva 12 partidos sin perder, pues su última derrota fue en la Jornada 1 de este torneo y luego sumó 9 encuentros sin derrota en el campeonato local y 3 duelos válidos por la Concachampions.

Mientras que los de Nicolás Larcamón tienen el récord de partidos sin perder, el Toluca es el único invicto del presente campeonato. Está por debajo de La Máquina puesto que tuvo una ronda menos de juego en la Concachampions.

El jugador más caro de Cruz Azul|Crédito: Cruz Azul

¿Cuántos partidos lleva sin perder cada equipo de la Liga BBVA MX?

Cruz Azul: 12 (9 de Liga MX + 3 de Concacaf Champions Cup). Su racha inició en la J2 y no se ha detenido

Toluca: 11 (10 de Liga MX + 1 de Concacaf). Siguen siendo los únicos invictos en el 2026

Club América: 2 (Victoria ante Querétaro y Philadelphia Union)

Pachuca: 2 (Victoria ante Necaxa y Puebla)

Mazatlán FC: 1 (Le ganó a León)

Chivas Guadalajara: 1 (Viene de ganar el Clásico Tapatío)

Pumas UNAM: 1 (Triunfo ante Necaxa)

Tigres UANL: 1 (Ganó el Clásico Regio)

Santos Laguna: 1 (Le gano al Tijuana)

Rayados de Monterrey: 0 (Acumula derrotas dolorosas ante Tigres en liga y Cruz Azul en Concacaf)

Club León: 0

Necaxa: 0

Atlas: 0

Querétaro: 0

Bravos de Juárez: 0

Atlético San Luis: 0

Club Puebla: 0

Xolos de Tijuana: 0.