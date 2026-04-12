¿Qué ventajas tiene Kevin Mier sobre Andrés Gudiño para ser el portero titular en Cruz Azul?

El fin de semana pasado se llevó a cabo uno de los errores individuales más graves del Clausura 2026 luego del mal pase de Andrés Gudiño, mismo que a la postre significó un gol en contra para un Cruz Azul que cayó como local ante los Tuzos del Pachuca en la cancha del Cuauhtémoc.

cruz azul

Esta situación nuevamente encendió el debate dentro de la comunidad celeste en torno a la posibilidad de que Kevin Mier regrese a la titularidad en este cierre del torneo. Ante tal situación, en los próximos párrafos conocerás las ventajas que el colombiano tiene sobre Gudiño para ser el portero de Cruz Azul a partir de ahora.

¿Qué ventajas tiene Mier sobre Gudiño para ser portero de Cruz Azul?

Juego de pies: A diferencia de lo que ocurre con Andrés Gudiño, el excelente juego de pies de Kevin Mier hace que Cruz Azul se sienta más seguro al momento de salir con el balón controlado, un plus que puede ser importante en momentos cruciales rumbo a la Liguilla.

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¡Mier en el fondo!



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Estatura : Aunque parece un dato menor, el hecho de que Mier sea cuatro centímetros más alto que Gudiño (1.87 por 1.83 metros) también le permite tener más solvencia en balones aéreos, lo cual lo ayuda a ganar más duelos en el mano a mano frente a sus rivales.

: Aunque parece un dato menor, el hecho de que Mier sea cuatro centímetros más alto que Gudiño también le permite tener más solvencia en balones aéreos, lo cual lo ayuda a ganar más duelos en el mano a mano frente a sus rivales. Conocimiento del estilo de juego: Relacionado con el primer punto, el estilo de juego que Cruz Azul maneja se baja en la posesión del balón desde el primer tercio del campo. Bajo este contexto, un elemento como Mier puede ser mucho más funcional si se compara con el juego de pies de Andrés Gudiño.

¿Qué partidos le restan a Cruz Azul en este cierre del Clausura 2026?

Después de haber protagonizado el Clásico Joven frente al Club América, los cementeros enfrentarán la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions ante el LAFC para cerrar la temporada regular del Clausura 2026 ante Tijuana, Querétaro y Necaxa.

