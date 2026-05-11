La frase que confirmaría que a Nicolás Larcamón le “tendieron la cama” en Cruz Azul

Han pasado algunas semanas desde que Cruz Azul confirmó el cese de Nicolás Larcamón como su entrenador y, sin embargo, las curiosidades respecto a esta noticia no cesan en las redes sociales. Una de las más recientes guarda relación con una supuesta frase relacionada a estos hechos.

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Y es que, a través del mundo digital, se dice que una frase habría sido suficiente para confirmar que algunos jugadores le “tendieron la cama” a Nicolás Larcamón precisamente antes del inicio de la Liguilla para dar pauta al arribo de Joel Huiqui, entrenador institucional de Cruz Azul.

¿En Cruz Azul le tendieron la cama a Nicolás Larcamón?

De acuerdo con información del periodista Miguel Ángel Arizpe, la situación dentro de Cruz Azul, en los últimos días al mando de Nicolás Larcamón, era desastrosa, pues además de los pobres resultados, el ambiente ya no era el idóneo para un equipo de la grandeza del club celeste.

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La fuente detalla que al interior del club se decía que el entrenador argentino “ya no encajaba”. Cabe mencionar que esto no sería estrictamente necesario para su cese, pues además del turbio ambiente que se vivía la realidad es que los resultados, en el último tramo de su mandato, ya no lo acompañaron.

Con ello, y tras formar parte de equipos como Puebla, León, Necaxa y Cruz Azul, Nicolás Larcamón se dice listo para recibir una oportunidad más dentro de la Liga BBVA MX, misma que podría llegar el siguiente torneo ante los cambios que se visualizan para el mismo.

Los números que ayudaron al despido de Nicolás Larcamón

Más allá de lo explicado anteriormente, la realidad es que Nicolás Larcamón tuvo un cierre por demás preocupante con Cruz Azul al grado de sumar un total de nueve encuentros sin conocer el triunfo, hecho que cambió prácticamente de inmediato tras su salida y la posterior llegada de Joel Huiqui.