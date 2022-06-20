¡Una niña le dio el pase! Cafú marca un golazo tras burlar a Higuita

La segunda mitad de The Beautiful Game aún tendría muchos goles y emociones. Ryan Babel pronto anotaría en esta parte complementaria el sexto gol para el equipo de Ronaldinho, tras burlar de forma sencilla al guardameta francés Sébastien Frey.

¿Quién es Ariana Dos Santos, la niña que le dio una asistencia a Cafú?

Ariana Dos Santos es una famosa influencer de Instagram. Pese a su corta edad, la brasileña tiene más de 243 mil seguidores en Instagram. Ariana fue invitada a jugar el encuentro en el Estadio de Inter Miami el 18 de junio.

A los 57 minutos, entró de cambio por el canadiense Alphonse Davies y pronto mostró sus habilidades con el balón. Dos minutos más tarde, Dos Santos asistió a su compatriota Cafú, quien culiminó la obra burlando a René Higuita para poner el marcador nueve por seis parcial en favor de la escuadra de Roberto Carlos.

Ariana terminó el partido cumpliendo el sueño de jugar con grandes leyendas y estrellas del futbol.