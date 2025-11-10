deportes
Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
Esto necesita México para clasificar en el Mundial Sub-17 aunque perdió contra Suiza

La Selección Nacional cayó 3-1 en el último enfrentamiento de la fase de grupos y complicó su pase a la siguiente ronda. Estas son sus posibilidades de avanzar

Marco Espósito | DR
Selección Azteca
México perdió 3-1 ante Suiza en la última jornada del grupo F de la Copa del Mundo Sub 17 y no pudo lograr la tan ansiada clasificación a los dieciseisavos de final. Sin embargo, no todo está perdido todavía, ya que aún existe una chance de meterse en la siguiente ronda, aunque depende de otros resultados.

Con la caída ante el equipo europeo de este lunes, la Selección Nacional cerró la fase de grupos con una victoria ante Costa de Marfil y derrotas frente a Corea del Sur y la mencionada Suiza. De esta forma, finalizó en el tercer puesto con tres unidades y quedó al borde de la eliminación.

Afortunadamente, para los dirigidos por Carlos Cariño, existe una oportunidad más, debido a que en este Mundial de Qatar, además del primero y segundo de cada zona, también clasifican los ocho mejores terceros. Por el momento, México se ubica séptimo en ese apartado.

¿Cómo puede clasificar México a los 16avos?

Para asegurar su lugar entre los 32 finalistas de la competición, el seleccionado tricolor debe esperar que Chile y Uganda no sumen puntos en sus respectivos juegos y que Honduras e Indonesia empaten en su enfrentamiento. Si esto se da, México estará en 16avos.

En estos momentos, Honduras e Indonesia igualan 0-0 al cabo de los primeros 45 minutos, resultado que favorece a la Selección Nacional. Por su parte, Chile se enfrentará a Canadá este martes por la mañana, mientras que Uganda hará lo propio frente a Francia.

La Selección de México Sub 17
Otro factor clave para definir la tabla de terceros del Mundial Sub 17 2025 tiene que ver con los goles marcados y los recibidos. México cerró el grupo F con una diferencia negativa de dos tantos, lo que puede ser perjudicial en sus aspiraciones.

Selección Mexicana
Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

