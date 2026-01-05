Nintendo Mall Tour CDMX; ¿cuándo, dónde y a qué hora será este evento?

Se trata, posiblemente, de uno de los eventos más importantes que los amantes de los videojuegos tendrán en este inicio del año. Nintendo confirmó la llegada de su gira Nintendo Mall Tour LATAM a la Ciudad de México , motivo por el cual aquí conocerás cuándo, dónde y a qué hora será este evento.

Nintendo tuvo un 2025 por demás espectacular luego de consolidar a la Nintendo Switch 2 como la consola más vendida a lo largo de los últimos meses. Ahora, busca atraer a mucha más gente mediante la Nintendo Mall Tour, misma que se presentará próximamente en la CDMX. ¿Cuándo y dónde será?

¿Cuándo y dónde será la Nintendo Mall Tour CDMX?

Como parte de su estrategia para que sus videojuegos se acerquen cada vez más a los amantes de este mundo, la Nintendo confirmó la llegada de su Nintendo Mall Tour LATAM a la Ciudad de México, uno de los puntos más estratégicos considerando la cantidad de personas que viven en este espacio.

¡Celebra la temporada de fiestas con el Nintendo Mall Tour Latinoamérica!



Consulta las ciudades, fechas y centros comerciales donde estaremos presentes. Marca tu calendario y prueba demos de juegos para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.



Los horarios de cada activación pueden… pic.twitter.com/0id3EybO6w — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) November 11, 2025

Se trata, entonces, de uno de los momentos clave que la gira tendrá por toda América Latina. Por tal motivo, debes saber que este evento se llevará a cabo en el Parque Toreo, el cual se ha convertido en uno de los puntos comerciales más relevantes que existen en el área metropolitana.

Cabe decir que el evento forma parte de una especie de activación regional que busca aumentar los niveles de audiencia de esta consola a nivel nacional e internacional, motivo por el cual la activación inició el pasado 3 de enero para culminar el próximo viernes 9 del mismo mes.

¿De qué trata la Nintendo Mall Tour?

Este evento tiene como objetivo llevar estaciones de juegos a centros específicos en donde se concentren personas de todas las edades , mismas que tendrán la oportunidad de probar los demos y los lanzamientos que la consola tiene en mente durante este año, el cual espera sea de auténtica consolidación para esta.