Nintendo anuncia nuevo JUEGO GRATIS para celulares; ¿de cuál se trata?

Nintendo ha logrado trascender como una de las consolas más importantes de la actualidad, compitiendo palmo a palmo con otras como la PlayStation 5 y la Xbox Series. A pesar de ello, recientemente sorprendió a sus seguidores con la inclusión de un videojuego directamente para los dispositivos móviles.

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Y es que, tras el éxito que significó la llegada de la Nintendo Switch 2 el año pasado, ahora la empresa ha anunciado la llegada de un nuevo juego para teléfonos celulares conocido como Pictonico. Si quieres conocer más detalles respecto a este nuevo título, quédate con nosotros.

¿Qué es Pitconico, nuevo videojuego de Nintendo para celulares?

Lo primero que debes saber es que Pitconico se lanzará oficialmente este jueves 28 de mayo del 2026, lo cual ha hecho que las preguntas respecto a su arribo estén a la orden del día. Ante ello, se sabe que es un juego en el que los gamers podrán usar imágenes propias o, bien, de distintos amigos, para participar en los desafíos que este genere.

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Big, bold, and built by you!



Now's your chance to share a BIG build you've created in #PokemonPokopia. ⬇ pic.twitter.com/P19O5IT8xJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 25, 2026

En esencia, se trata de un apartado que contará con alrededor de 80 minijuegos distintos que será gratuito en un inicio, aunque se espera que, una vez aumente su popularidad, este tenga un precio base. Tal situación ha hecho que muchas personas lo comparen, en su momento, con lo que fue Face Raiders.

Nintendo describe esta título como una experiencia por demás humorística para sus seguidores, mismos que tendrán que superar situaciones inesperadas a través de deportistas que caminan por una alfombra roja o, bien, niños que no dejan de hablar en situaciones específicas, lo cual concede una experiencia sin igual.

¿Cuánto cuesta la Nintendo Switch 2 en México?

La Nintendo Switch 2 ha generado mucha popularidad en los últimos meses al interior de la República Mexicana, por lo que su precio base promedio es de 10,800 a 13,600 pesos. Además, existen versiones distintas que pueden tener costos un poco más elevados en relación al antes mencionado.